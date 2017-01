DAČIĆ O SANKCIJAMA DODIKU: Srbija će se voditi svojim interesima i interesima regionalne stabilnosti

Dačić nije želeo da ulazi u detalje koji se tiču američkih sankcija Dodiku, odnosno nije odgovorio na pitanje šta očekuje u tom smislu od nove admistracije u Vašingtonu, niti od Brisela, za koji se često navodi kako vrši pritisak na Srbiju da nekako disciplinuje Dodika.

Foto: RTRS

Naime, šef srpske diplomatije na konferenciji za novinare nakon susreta sa iračkim kolegom Ibrahimom Abdulkarimom Al-Jafarijem, podsetio je da je premijer Aleksandar Vučić zamolio da, zbog ozbiljnosti teme i regionalnih odnosa, jedino on odgovara na pitanja koja su vezana za regionalne političke teme, dodajući da će on lično (Dačić) to poštovati.

VUČIĆ: Nije realno da Srbija uvede sankcije Dodiku

"Ne bih sada ulazio u detalje svega ovoga, Srbija će se rukovoditi pre svega svojim interesima i interesima regionalne stabilnosti", rekao je Dačić.

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić