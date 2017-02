DAČIĆ O TAČIJEVOM NAPADU NA KURIR: Sprovode medijsku hajku na Kurir jer iznosi istinu!

Dačić je ohrabrio Kurir da nastavi da piše o patnjama Srba na Kosovu i Metohiji, jer svet o tome ćuti.

- Ne iznenađuju me napadi iz Prištine, njima smeta sve i svako ko iznosi istinu o situaciji na Kosovu i Metohiji, a to je da su Srbi najveće žrtve sistematskog etničkog čišćenja. A to pokazuje i činjenica da se za 18 godina posle dolaska UN i Kfora vratilo svega 1,9 odsto proteranih Srba. Nastavite da pišete o tome, jer svet ćuti o patnjama Srba - izjavio je Dačić.



Redakcija Kurira će i dalje nastaviti da izveštava o teroru koji se svakodnevno sprovodi nad kosovskim Srbima. Istina koju je Kurir obelodanio svetu očigledno je trn u oku Hašimu Tačiju, koji je pokrenuo svoje medije s ciljem da zataškaju i ućutkaju glas našeg naroda na Kosmetu.



Glavna urednica Tačijevog Zerija bezočno je napala srpski Kurir zato što pišemo kako naš narod živi na Kosovu i Metohiji, jer se plaše da zaspu, jer samo varnica fali da sve kuliminira... Podsetimo, juče smo pisali o jedinoj srpskoj porodici, Ocu Nenadu koji sa suprugom i četvoricom sinova živi u južnoj Mitrovici u albanskom okruženju. Naime, Tačijeva urednica uputila je otvoreno pismo međunarodnoj zajednici na Kosovu i Metohiji, kancelariji EU u Prištini, u kome osuđuje pisanje Kurira i ostalih srpskih medija povodom stanja na Kosovu i od njih traži reakciju.

