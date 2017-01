DAČIĆ O TERORISTIČKIM PLANOVIMA ALBANACA: Informacije o napadima na naše ambasade stigle sa Zapada!

Dačić je rekao da je Srbija objavljivanjem te informacije želela da upozori javnost i zemlju domaćina da je odgovorna za bezbednost ambasade i zaposlenih i dodao da je podignut nivo budnosti u srpskim diplomatskim predstavništvima.

DRAMATIČNO UPOZORENJE IVICE DAČIĆA: Albanci planiraju TERORISTIČKE AKCIJE i zauzimanje naše ambasade

"Upozorili smo na to što smo dobili od zapadnih bezbednosnih službi, iz bezbednosne zajednice jedne velike zemlje... Tačno se zna ko je te predloge (o zauzimanju ambasade) iznosio, gde živi i to nisu prazne priče", rekao je Dačić i dodao da se zna koja ambasada i u kojoj zemlji je bila moguća meta.

On je rekao da je plan bio da se Srbija privoli da odustane od zahteva za izručenje Haradinaja tako što bi se zauzela ambasada i tako što bi zaposleni u njoj bili kidnapovani, i odbacio tvrdnje iz Prištine da je to Beograd sam planirao da učini da bi optužio Albance.

"Setite se samo za vreme NATO agresije kakve smo laži slušali o Srbiji i srpskom narodu. Nemački političari govorili su da su srpski doktori ubacivali životinjski implant u muslimanke. Hašim Tači je rekao da je 100.000 Albanaca zarobljeno na stadionu u Prištini. A (tadašnji portparol NATO) Džejmi Šej govorio je da smo zarobili 300 albanske dece i da ih koristimo kao banku krvu. I sada oni nama govore da smo ovo izmislili", rekao je Dačić.

Dačić: Strane diplomate da ne dele Srbiji lekcije

On je izrazio protest zbog toga što se prilikom svakog hapšenja optuženih za zločine nad Srbima podigne deo međunarodne zajednice koji se protive tom hapšenju, "kao da su zločini nad Srbima dozvoljeni".

"Valjda i za srpski narod važe pravila koja važe kada su drugi narodi u pitanju. Ali nije to samo Haradinaj... Želeo bih da podsetim da oni sada brane ratnog zločinca i ne daju da se hapsi a nisu se bunili kada je Crna Gora izručila naše ljude Prištini, koji su uhapšeni u Crnoj Gori. Kada tada taj sistem funkcioniše?", rekao je Dačić.

IZVEŠTAJ BAN KI-MUNA: Dačić danas na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Govoreći o šansama da bivši lider OVK optužen za ratne zločine bude izručen Srbiji iz Francuske, srpski ministar spoljnih poslova je rekao da ne postoji način da se utiče na drugu zemlju da uradi ono što Beograd misli da treba ali da "im ovo neće dati mira".

On je rekao da ne zna kada će Srbija poslati zahtev za izručenje, jer je to u nadležnosti Ministarstva pravde, ali je podsetio da je i premijer Aleksandar Vučić najavio da će to biti učinjeno i da nema razloga da se to ne zatraži.

(RTS/Beta)

