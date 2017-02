DAČIĆ ODLUČNO PODRŽAVA VUČIĆA: Tomo, doviđenja, vidimo se u nekom drugom filmu!

Dačić je istakao da je potez Tomislava Nikolića, koji je takođe najavio kandidaturu za šefa države, samo proizveo kontraefekat, jer je učvrstio jedinstvo SNS i vladajuće koalicije, kao i želju da njihov rezultat bude još bolji.

"U politici nas ništa ne sme iznenaditi, ali to je zato što sam ja dugo u politici, pa me ništa ne iznenađuje. Svakako nema odustajanja, a Nikolić je završio priču sa SNS ako želi da razgovara jezikom ucena. Ja nisam član SNS, ali sigurno oni koji poznaju Vučića ne bi s njim tako razgovarali nikada. Ovo je klasično nerazumevanje političke realnosti. Srbija danas nije ista kao 2012. godine, pa nije ista ni SNS, prošlo je vreme i ne može se vratiti", objašnjava lider socijalista za RTS.

Dačić dodaje da posle Nikolićevog poteza za njega više nije prihvatljivo da aktuelni predsednik "bude ništa, a kamoli premijer".

"Krenuli smo jednim putem, imamo svog kandidata, a politika nije stvar emocija već racionalne, logične odluke. Pa neću valjda da podržim nekoga ko će da izgubi? Kad je Nikolić skratio mandat moje Vlade na 2 godine, ja sam ga pitao: "Jesmo se tako dogovorili", a on mi kaže: "Pa nisam ti ja ni obećao da ćete trajati 4 godine". Nemojmo zato da pričamo o sentimentalnosti. Jedva čekam sednicu Glavnog odbora SNS danas. Pa ko je lud da glasa za Nikolića, da ide za gubitnikom? Ja više imam strah da se Vučić ne predomisli. On mora da nastavi, jer nije samo on u pitanju već cela naša koalicija. Ko hoće neka nastavi dalje, ko neće - doviđenja, srećan put i vidimo se u nekom drugom filmu, kao što je Tadić rekao", zaključuje Dačić.

