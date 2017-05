(FOTO) DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Kancelarija JS u Paraliji, sigurna kuća svih turista iz Srbije

Njenom otvaranju za ovu sezonu, prisustvovalo je oko 5 000 grđjana Srbije koji se trenutno nalaze na letovanju u tom delu Grčke, kao i funkcioneri Jedinstvene Srbije, gradonačelnik grada Katerini, kome pripada Paralija, Savas Hionidis, te nekoliko grčkih hotelijera.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je i počasni gradjanin Katerini.

(KURIR TV) LIDER JS NA ČELU: Palma opleo kolce u Paraliji!

"Ovo je treća godina kako će raditi sigurna kuća za sve turiste iz Srbije, odnosno Kancelarija Jedinstvene Srbije i ona nije predviđena samo za članove Jedinstvene Srbije, već za sve naše građane bez obzira iz kog su dela Srbije i kojoj stranci pripadaju. Kada pređemo granicu svi smo mi isto i svi smo mi jedno, tako da ne smemo da se delimo na stranačku pripadnost, već da pokažemo jedinstvo. Kao što naš predsednik Vlade i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, vodi računa da postoje stabilnost i sigurnost, a kad su sigurnost i stabilnost na visokom nivou onda će iz meseca u mesec dolaziti sve veći broj investitora i tako ćemo doći do novih radnih mesta " istakao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma obraćajuči se prisutnima u Paraliji.

Foto: Kurir

"Moram da kažem da je veoma važan još jedna čovek za međunarodnu saradnju, a to je Ivica Dačić, ministar inostranih poslova koji je skinuo negativnu etiketu sa Srbije. Jedinstvena Srbija je partija koja ima zadatak da pravi prijateljski odnos sa svim zemljama, ne samo za zemljama Balkana " rekao je Marković i najavio da će od 20. do 25. juna u Jagodinu i Srbiju doći pet gradonačelniak iz SAD, predsednik organizacije "Sister city international" koja okuplja 2500 gradova iz celog sveta i predsednik Privredne komore Vašingtona."

Ja ću najmanje 50 gradonačelnika iz Srbije da pozovem na taj sastanak i naravno da će članove te američke delegacije primiti i premijer i predsednik Srbije " kazao je Marković, naglasiviši da je ta poseta rezutat njegovih razgovora sa američkim zvaničnicima tokom boravka u SAD na inauguraciji Donalda Trampa."

Foto: Kurir

"U Paraliju i regiju Pierija dolazi običan narod koji teško zarađuje novac i koji ne ide na egzotična ostrva i zato ja želim da se družim sa običnim građanima iz Srbije. Želim da vam obećam da ću kao narodni poslanik da se borim za socijalnu pravdu, da svako u Srbiji ima mogućnost da ode na more ili u banju, jer to nije luksuz već obaveza onih koji odlučuju o vama. Takođe želim da vam poručim da vam se deca i unuci rađaju i da prestane da penzioneri izdržavaju svoje sinove i kćeri, već da se povećaju plate i da svi oni pomažu svojm roditeljima penzionerima. To je ono za šta ćemo se mi boriti,a to je obećanje dao i predsednik Vlade i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić " rekao je Marković.

Gradonačelnik Katerine Savas Hionidis izrazio je zadovoljstvo ovim projektom Jedinstvene Srbije i Dragana Markovića Palme.

Foto: Kurir

"Moj prijatelj Dragan Marković Palma svakodnevno ulaže velike snage u prijateljstvo Srbije i Grčke, u jedno jako prijateljstvo i bila nam je čast što je Dragan Marković prihvatio da bude počasni građanin našeg grada " rekao je Hinoidis kome je Marković uručio značku sa spojenim grčkom i srpskom zastavom.

Potpredsednik JS Nenad Filipović, koji je i predsednik Gradskog odbora u Leskovcu, kazao je da se građani Srbije, uz Kancelariju Jedinstvene Srbije, u Paraliji osećaju kao kod kuće.

Veliki broj građana zatražio je fotografiju za uspomenu sa predsednikom Jedinstvene Srbije što je i realizovano, a Paralijom se i razvezlo veliko srpsko kolo.

Kancelarija Jedinstvene Srbije u Paraliji nalazi se 70 metara od crkve, odnosno plaže, u pravcu Katerine.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) Palma opleo kolce u Paraliji

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Kurir