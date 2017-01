DRAMATIČNO UPOZORENJE BEZBEDNOSNOG STRUČNJAKA PERIŠIĆA: Naše ambasade nedovoljno zaštićene

BEOGRAD - Docent na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost Srđan Perišić ocenio je, da je informacijom o mogućim napadima na diplomatska predstavništva Srbije Albancima jasno stavljeno do znanja da je to Beogradu poznato i da oni to ne mogu baš tako lako da izvedu.

Ministar, Ivica Dačić, je to morao da uradi jer mi praktično u našim ambasadama i konzulatima u inostranstvu nemamo službu bezbednosti, kao što smo je nekada imali”, rekao je Perišić. Objasnio je da su postojale dve takve službe, ali su one, kaže, ukinute pod pritiskom Zapada, odnosno onda kada su njihovi “stručnjaci” ušli u sve naše bezbednosne službe i vojsku kako bi se izvršila reforma.

Mi smo, istakao je, tada pogrešno mislili da nemamo neprijatelje, odnosno da su nam svi prijatelji, a nisu. Perišić smatra da tu situaciju treba hitno ispraviti, doneti novu bezbednosnu strategiju, a nakon toga i zakon koji će regulisati i pitanje bezbednosti diplomatskih predstavništava Srbije.

Podsetio je da Srbija ima 69 ambasada, 23 konzulata i nekoliko stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, što je, kako je rekao, veliki broj.“ Fizički ambasadu obezbeđuje zemja domaćin. To rade i privatne agencije. Mi nemamo svoje obezbeđenje.Unutrašnje obezbeđenje objekata ne postoji. Postoje portiri koji mogu i ne moraju biti naoružani. I postoje određeni planovi u slučaju opasnosti”, precizirao je Perišić

On je objasnio da, kada neka osoba upadne u ambasadu to nije dijaspora, već je terorista ili kriminalac.To što se kaže da našim ambasadama prete napadi od albanske dijaspore, Perišić tumači kao pritisak na Vladu Srbije da bude “labavija i popustljivija” po pitanju zahteva za izručenje Haradinaja.

Od Srbije se, kaže, može tražiti da se ne buni puno, ako Haradinaj bude oslobođen. “Zato se i plasira informacija da je u pitanju dijaspora i da je reč o spontanom okupljanju.

Govoreći o Haradinaju, Perišić kaže da je on kriminalac, koji ima i svoju teritoriju na Kosovu, a to je Metohija ili Dukađini, kako je nazivaju Albanci.“ Sav šverc droge i oružja koji ide preko Metohije kontroliše Haradinaj. On ima svoje organizacije u inostranstvu i svi oni mogu da upadnu u bilo koju ambasadu u Evropi i svetu, ako procene da je to potrebno”, rekao je Perišić i ponovio da nije u pitanju dijaspora, već da je reč isključivo o kriminalnim grupama. Na Kosovu se, precizira Perišić, tačno zna koju teritoriju kontroliše Haradinaj, a koju Hašim Tači. Na teritoriji Metohije, na primer, koju kontroliše Haradinaj, Tači nema nikakvog uticaja, objasnio je Perišić.

