EKSKLUZIVNO RATKO MLADIĆ IDE U RUSIJU: Putin dao garancije za lečenje!

Haški optuženik Ratko Mladić je zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja hitno zatražio od Tribunala da mu dozvoli lečenje u Rusiji, koja je ekspresno poslala garancije, saznaje Kurir!



Naš izvor blizak Hagu otkriva da su njegovi advokati ovakav zahtev uputili juče upravo na insistiranje teško bolesnog bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je do sada preživeo dva moždana udara i infarkt.



Nalazi veštaka



- Odbrana je u njegovo ime upravo podnela podnesak u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem i on je predat sekretarijatu tog suda. Mladić traži otpust na lečenje u Rusiju. Pored podneska, advokati su priložili nalaze doktora veštaka, kao i sve neophodne garancije države Rusije o njegovom prebacivanju i boravku tamo tokom lečenja. Mladiću je zdravlje vrlo ugroženo i on je tražio da ode na lečenje u Moskvu kako bi tamo bio podvrgnut svim neophodnim ispitivanjima, naravno, i operacionom zahvatu ako to bude potrebno - priča sagovornik Kurira iz Haškog tribunala.



Mladićevo zdravlje iz dana u dan je sve lošije.

- On je pored ranija dva moždana udara u Hagu imao i infarkt. Boravak u zatvoru i neadekvatno lečenje doprineli su da se njegovo zdravlje još više pogorša. Postoji sumnja da je Mladić ponovo imao prolazni moždani poremećaj TIA, koji može da prethodi moždanom udaru, i ukoliko se adekvatno i brzo ne reaguje, ishod može biti fatalan. To je poremećaj protoka krvi u mozgu koji može da dovede do moždanog udara, a on ih je već imao... Zbog toga je insistirao da ga Rusi pregledaju jer im veruje. A i sve teže se kreće - dodaje on.



Presuda u novembru



Podsetimo, Mladić je uhapšen 26. maja 2011. i optužen za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom BiH koji je u šest opština imao razmere genocida i uzimanje pripadnika Unprofora za taoce 1992-95.



Odbrana je tražila oslobađanje, dok je tužilaštvo zatražilo doživotni zatvor. Očekuje se da bi prvostepena presuda mogla biti izrečena u novembru 2017.



Haški tribunal juče se nije oglašavao ovim povodom.



Porodica ga posetila na rođendan

SA UNUKOM IGRAO KARTE I ŠAH



Supruga Bosa, sin Darko i unuk Stefan (11) bili su kod Mladića na njegov rođendan 12. marta.

- On je stvarno u lošem stanju. Stefan mu je malo popravio raspoloženje... Pričao je s dedom, pitao ga je o školi, igrali su karte, Ratko ga je učio da igraju šah. Međutim, prvi put sada nije mogao da izdrži, tražio je da ode da se odmori - rekao je Darko Mladić.

Vukašin Andrić

MLADIĆ UNAPRED OSUĐEN NA SMRT



Dr Vukašin Andrić, autor knjige „Anatomija sudskog ubistva“, u kojoj on dokazuje da je Milošević namerno ubijen u Hagu i da taj sud nije hteo da ga pusti na lečenje u Moskvu, ovako je prokomentarisao Mladićev slučaj:

- Ja bih voleo kao da je rođeni brat u pitanju - da ga puste na lečenje... Ali se bojim, upravo poučen slučajem Milošević, da Hag to neće dozvoliti. Ko ode tamo, on je unapred osuđen na smrt ili doživotnu robiju.

Šta mu se stavlja na dušu

OD RATNOG KOMANDANTA DO HAŠKOG OPTUŽENIKA



- Bio je ratni komandant Vojske RS od 1992. do 1996.



- U julu 1995. Haški tribunal optužio ga je za ratne zločine u Bosni



- Od 1996. do 2011. nalazio se u bekstvu



- Uhapšen je 26. maja 2011. u Lazarevu kod Zrenjanina



- Suđenje je počelo u maju 2012. godine



- U decembru 2016. tužilaštvo Haškog tribunala tražilo je doživotni zatvor, a odbrana oslobađajuću presudu



- Presuda se očekuje do novembra 2017. godine

