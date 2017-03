(FOTO) MOJA MAJA MI ŠTRIKA ČARAPE I HRABRIJA JE OD MENE: Ona je Preletačeviću UKRALA srce!

Maja je student FON-a, bila je kapiten Partizana, a Belom pravi i jedan od njegovih zaštitnih znakova - štrika mu vunene bele čarape. Ona nema alter ego koji joj, po Lukinim rečima, ne treba. Predstavlja podršku koja je pravom Luki Maksimoviću neophodna i koja mu mnogo znači. Zajedno su već pet godina a posle izbora možda i na papiru postane zvanično prva dama.

"Luka se promenio, ali na bolje. Angažuje se, trudi, ima veliku volju da sve ovo uspe. Sviđa mi se kako se usklađuje sa pričom. Bila sam uplašena u početku, ali kad sam videla koliko je srećan, vrlo brzo me je strah prošao", rekla je Maja. Ona smatra da je rano da priča o ulozi prve dame, ali ne krije da bi to bila kruna njihovog truda i angažovanja.

Ipak, ne želi previše da priča o sebi pa je inicijativu u razgovoru preuzeo Luka.

"Maja je divna i fina devojka koja studira FON. Veoma staložena osoba koja mi predstavlja često preko potreban balans ne samo u ovoj priči već i životu generalno", kaže Luka. Po njegovim rečima, Maja je bila uspešan sportista kao kapiten vaterpolo tima Partizan, a očekuje da će biti više nego uspešna prva dama.

"U celoj ovoj priči u kojoj sam se našao, ona se dosta angažuje. Skupljala je potpise, ide sa mnom svuda, neretko je znatno hrabrija i ozbiljnija od mene", ponosno priča Luka.

Već dugi niz godina funkcionišu sjajno, ističu da se nikad nisu svađali i da su uvek bili podrška jedno drugom.



"Ja sam jedno vreme bio u depresiji. Znao sam da imam talenat, ali nisam mogao da isplivam na površinu. Ništa se nije događalo pa smo, svesni situacije u državi, jurili da idemo u inostranstvo da radimo. Kada god bih klonuo razmišljajući o tim stvarima, Maja mi je uvek dizala raspoloženje... Uvek!" pun je reči hvale o svojoj lepšoj polovini Luka Maksimović.

Otac Duško: Ponosan, ali i uplašen

Duško Maksimović, Lukin otac, nije krio ponos zbog neverovatnih rezultata koje postiže njegov sin.

"Ovo dete je ludo. Od njega me ništa ne bi iznenadilo, ali kandidatura za predsednika, to nisam mogao da očekujem", kroz smeh je rekao Duško. Kako kaže, zna da, ako bi ga kočio, sve bi otišlo dođavola te mu sad daje savete da ne prokocka uspeh koji je ostvario i da radi na tome da bude samo još bolji. Ipak, priznaje da su i on i supruga bili uplašeni i da još nisu skroz opušteni znajući šta sve politika nosi sa sobom. Kako je Luka rekao, svesni su da više nije sam.

"Videli su koliko je ljudi uz mene, da nisam sam u vatri. To ih umiruje", zaključio je razgovor Luka.

