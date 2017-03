GDE SU BILI, ŠTA SU RADILI: Predsednički kandidati nastavljaju kampanju!

Kandidat DSS za predsednika Srbije Aleksandar Popović izjavio je da će ako bude izabran nastojati da do kraja mandata Srbija postane politički neutralna zemlja i raskine Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU

Milan Stamatović

Protest institucijama



Kandidat za predsednika Srbije Milan Stamatović pozvao je opozicione predsedničke kandidate, koji su na meti „propagandnog štaba“ Aleksandra Vučića, da upute zajednički protest međunarodnoj i domaćoj javnosti i institucijama. On je pozvao Sašu Jankovića, Vuka Jeremića i Boška Obradovića, navodeći da su svi oklevetani na ličnoj osnovi.

- Jedan je oklevetan da mu je žena vođa narko-klana, drugi da je ubio svog druga pre 25 godina, treći da je špijun CIA - kazao je Stamatović.



Nenad Čanak

Popuniti penzioni fond



Predsednički kandidat LSV Nenad Čanak smatra da se mora utvrditi kako je nestao novac iz penzionih fondova pre i posle 2000. i kako se uopšte došlo do toga da se penzije isplaćuju iz budžeta, što nije slučaj nigde u Evropi. Ukazao je da je više od 1,7 miliona sadašnjih penzionera, tokom radnog veka, izdvajalo novac od svog rada da bi sebi obezbedili starosnu penziju.

- Oni su svoju penziju stekli. Međutim, već dve godine štedi se upravo na njima - naveo je Čanak.



Kandidat za predsednika Srbije i funkcioner DSS Aleksandar Popović izjavio je sinoć da je potrebna promena politike kako bi Srbija prestala da juri za Evropskom unijom i ponovo postala slobodna zemlja.Popović je tokom predstavljanja na RTS kazao da Srbija treba da sprovodi svoju politiku i spoljnu i ekonomsku, uz jasnu vojnu neutralnost i vraćanje pregovora o KiM u Ujedinjene nacije.- Da sprovodimo spoljnu politiku neutralnosti i sarađujemo sa svima u meri u kojoj to nama odgovara bez davanja naše slobode. A ekonomska politika da se vodi bez MMF i da se prestane sa politikom jurenja i slepog slušanja EU, koja ne daje nikakve rezultate - ocenio je Popović.Predsednički kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović ocenio je u Kragujevcu da će, ako na glasanje u prvom krugu izbora izađe četiri miliona građana, doći do drugog kruga u kome će predsednički kandidat vlasti Aleksandar Vučić izgubiti.- Vučić će pasti, a ovaj mrak oko nas nestati ako na birališta izađe četiri miliona birača i tako izbori uđu u drugi krug - rekao je Radulović. Naglasio je da su istraživanja javnog mnjenja koja se plasiraju, o velikoj podršci kandidatu vlasti, „samo propagandna alatka“. On je još jednom ponovio i da su predstojeći predsednički izbori „referendum protiv Vučića“.

Boško Obradović

Zaustaviću pljačku naroda i države



Predsednički kandidat Boško Obradović, lider pokreta Dveri, poručio je sinoć gostujući na RTS da će zaustaviti, kako je naveo, veliku pljačku naroda i države.



Obradović je kazao da je svaki građanin u prethodnih deset godina „opljačkan“ u iznosu od 25.000 evra, tvrdeći da to čine banke sa najvećim kamatnim stopama, strani investitori, tajkuni, a najviše „stranački paraziti“.

- Sada je prilika da zaustavimo pljačku i da to uložimo u poljoprivredu, privredu, plate i penzije, da živimo kao ljudi - poručio je on i najavio formiranje antikorupcijskog tima.



E.K.

Autor: Fonet