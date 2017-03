GLUMAC ŽESTOKO ODGOVORIO Branislav Trifunović: Dačiću, ti si magarac!

Pošto je lider SPS Ivica Dačić opisao potpisnike Apela 100, koji su podržali predsedničku kandidaturu Saše Jankovića, kao magarce koji nose izmišljenog mesiju na izbore, oni su mu oštro odgovorili da je on magarac koji vuče svakakve likove ne bi li zataškao svoje afere i spasao se zatvora.

- Pogubno je najviše što mi sami izmišljamo te nove mesije raznim apelima, u kojima na sebe uzimamo ulogu mudraca sa istoka, koji su, iznebuha, videli sjajnu zvezdu, pratili je, i ona nas dovela baš do mesije, iliti Saše Jankovića - napisao je Dačić za Kurir u kolumni, naslovljenoj sa „Neću da budem magare“, pre tri dana.



Ko veruje u čuda



- Ne bih u tome učestvovao, kada razmislim. Ne bih, baš zato što sam intelektualac i što smatram da to ne bih bio kada bih bilo kada pristao da verujem u čuda, ili kada bih, što je još gore, pristao da budem magare na čijim će leđima neko ući u svoj Jerusalim, na svoje izbore - napisao je šef SPS i tako potpisnike Apela 100, koji su podržali Jankovića, nazvao magarcima.



Glumac Branislav Trifunović, jedan od potpisnika Apela 100, kaže da ne razume kako Dačić može ikome da drži moralne pridike.

- Ne mogu da komentarišem izjave čoveka koji ima toliko afera, a očigledno je on magare koje tegli raznorazne ljude sve ove godine ne bi li mu se te aferice zataškale. Zašto komentarisati čoveka koji ima sve to iza sebe, pogotovu njega. Da on nekome drži moralne pridike, to stvarno ne razumem - rekao je Trifunović u razgovoru za Kurir.

Janković: Ogromna je šteta za sve iskrene socijaliste što Dačić ponižavanjem sebe i svoje stranke kupuje dane uz Vučićeve skute Povratak u devedesete



Ništa blaži nije bio ni „mesija“ Saša Janković:

- Ogromna je šteta za sve iskrene socijaliste što Ivica Dačić na ovakav način, ponižavanjem sebe i svoje stranke, kupuje dane uz skute Aleksandra Vučića. Boris Tadić je jednom rehabilitovao Socijalističku partiju od istorijske odgovornosti za zločine Miloševićevog režima. Dačić vraća SPS u devedesete, i to kao poniznog slugu onih koji su nekad služili SPS. Šteta.



Odgovori potpisnika Apela 100

RATKO BOŽOVIĆ, SOCIOLOG ZAR SU TE TAKO UČILI?



Čudi me od Ivice da je izgubio meru u razumevanju drugačijih. Tako nije učen na FPN. Što se tiče aluzije na potpisnike, pa valjda nećemo neprekidno da budemo u vlasti jedne četvrtine biračkog tela.

Ljubomir Madžar, ekonomista

NOSIĆU JANKOVIĆA GDE GOD TREBA



Dačiću, toliko cenim Jankovića da bih bio spreman da ga unesem na leđima tamo gde treba. To što tako govori, to je njegov problem. Nisam primetio agresivnost u njegovim ranijim nastupima, ali to ide na njegovu štetu, a ne na štetu Jankovića i ljudi koji su ga podržali.

Zoran Ivošević, bivši sudija

DAČIĆU, DA NISI NA VLASTI, MOŽDA BI BIO U ZATVORU



Pošto nisam magarac, pristajem da budem magarac i da nosim baš tog Sašu Jankovića. Nikad tog Dačića ne bih nosio. Da nije na vlasti, možda bi bio u zatvoru. Dačiću treba vlast da ne bi bio s one strane zakona. Ima tu i onaj koferčić, i onaj Amerikanac koji mu nije izlazio iz kancelarije, a bavio se drogom...

