HIT APLIKACIJA: Pomozite Tomi da ispeče šljivku

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić završio u igrici „Tomovača“! Naime, aplikaciju za ovu igricu mogu da skinu svi koji imaju pametne telefone, a poenta je da korisnici sakupe što više šljiva i kazan za pečenje rakije na putu do Bajčetine.



Oni koji su skinuli ovu sada već popularnu igricu kažu da je prava zaraza.

- U igrici trčiš kao Super Mario i sakupljaš šljive, a krigle piva se izbegavaju. Skupljaju se i dodatni „pojeni“. Kada sakupiš određeni broj „pojena“, možeš da presvučeš Tomu u nekoliko odela - prepričava jedan od zaljubljenika u ovu igricu i dodaje:

- Tu je, između ostalih, i odelo „Toma Srbenda“, koje je džabe i on je tu sa šajkačom. Ali za najskuplje odelo potrebno je sakupiti 600 šljiva i tada je „Toma bin Šljiva“, poput Arapina sa štapom, kao kada je igrao dok je bio u poseti Emiratima.



U virtuelnom svetu... Tomislav Nikolić

Šaljiva igrica

POMUZITE KRAVU SA TADIĆEM



Kreatori jedne video-igrice na šaljiv način su ilustrovali kako izgleda trenutak kada bivši predsednik Srbije Boris Tadić muze kravu. Igrica nosi naziv „Pomuzi kravu“, a u instrukcijama stoji: „Pred tobom je zadatak da mu pomogneš u snimanju predizbornog spota“.

Cilj igrice je da se pomuze što više mleka za 30 sekundi.

Međutim, tu igrariji nije kraj.- Dok igraš, možeš da propadneš u rupu, ali da bi sačuvao život, možeš da pozoveš u pomoć i narodnog pevača Boru Drljaču, koji se pojavljuje u liku anđela i peva pesmu „Stari vuk“. Kada mu Drljača spase život i podigne ga, Nikolić nastavlja dalje. Zanimljivo je i to da kada pozoveš Boru u pomoć, predsednik kaže njegovu čuvenu rečenicu: „Vi ste se borili najbolje što možete, a to je bilo mnogo bolje od mnogih od vas.“ Nikako da dođem do kraja i ispečem rakiju - jada se ovaj igrač.Nikolić nije odgovorio na poruke da li je upoznat sa ovom igricom i da li je imao priliku da je igra.

Autor: Sanja Đurić