INTERVJU NEDELJE IVICA DAČIĆ: Objaviću rat Vuku Jeremiću!

S predsednikom SPS i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem razgovarali smo samo nekoliko sati posle njegovog susreta s premijerom Aleksandrom Vučićem povodom predsedničkih izbora. Čini se da je to mnogo doprinelo da Dačić kao nikad pre bude uveren da bi Vučić trebalo da uđe u trku za šefa države, „inače će SPS imati svog kandidata“. O tome, kao i zašto objavljuje rat Vuku Jeremiću i zašto „njegovi“ policajci proveravaju donji veš novinarima, Dačić govori u intervjuu za Kurir.



Čemu ste bliži posle sastanka s Vučićem, hoće li vladajuća koalicija imati zajedničkog kandidata za predsedničke izbore ili ne?

- Naš stav je da smo spremni da imamo svog predsedničkog kandidata, ali i da podržimo zajedničkog predsedničkog kandidata, i to onog ko može da pobedi. Tome treba pristupiti bez emocija i iracionalnih odnosa, zajednički kandidat mora da bude onaj ko može da pobedi, i to u prvom krugu.



I, ko bi trebalo to da bude, Vučić?

- Jedinstven stav svih na sastanku, a tu su bili i funkcioneri SPS i zamenik predsednika JS, jeste da to bude Vučić. Ako kandidat bude neko ko ne može da pobedi u prvom krugu, onda mi kao stranka nemamo dovoljno razloga da kažemo da nećemo imati svog kandidata. A to znači da bismo o međusobnoj podršci mogli da razgovaramo u drugom krugu. A to nije dobro. Zato je dobro da se kandiduje Vučić, a ne zato što mi imamo nešto protiv Nikolića. Samo Vučić može da pobedi u prvom krugu, ako ne, u drugi krug onda svi ulaze gotovo ravnopravno. To vodi nestabilnosti, a zašto bismo dozvolili da se ceo zajednički projekat uruši? Ne treba izazivati sudbinu.



- Nije odgovorio. Samo je rekao da ćemo razgovarati u narednom periodu i da niko nama ne može da kaže da mi nismo u svemu ovome korektni. Znam da je njemu teško zbog dugogodišnje saradnje s Nikolićem, ali je nužno razgovarati na bazi brojeva. Jer, prema istraživanjima, ja imam slične šanse kao Nikolić, možda i veće. A ovde je reč o tome da li će 400.000 naših glasača glasati za zajedničkog kandidata. Prošli put sam ja glasao za Tadića, ali su moji birači glasali za Nikolića.- Palma je rekao: „Vučić je naš nesporni predlog, ako Vučić neće, onda treba da bude Dačić, a ako neće on, ja da ću.“ Mislio je da on ili ja budemo kandidati koalicije SPS-JS.- Tako je.- Uopšte nismo razgovarali o tome. Rekao sam Vučiću da ne želim da pričam: „Podržaćemo te za predsednika, a ti mene za premijera.“ Šta će biti posle stvar je dogovora. Podržavamo ga jer je to dobitna kombinacija, a ne zbog novog mešanja karata u Vladi. Dačić plus Vučić jednako pobeda.- Ma ne. Mislim da smo mi brana tome da razne male stranke iz koalicije postavljaju uslove Vučiću. Sve dok smo mi tu to da li će nekoliko poslanika otići gubi na značaju jer nemaju političkog uticaja. Sinoć sam to Vučiću i rekao: „Mi nećemo da padamo s vlasti, na predsedničkim izborima mora da se pobedi. Zato je najbolje da ti budeš kandidat.“ Brojke su neumoljive.- To je sve suludo. Zašto bi se ja svađao sa Zoranom kad o tome ko će biti premijer odlučuje Vučić.- Ne, jer oni nisu na dnevnom redu. Naš interes je da mandat institucija traje do 2020. godine.- Palma bi se veoma naljutio kad bi vas čuo. Jednom sam mu, podstaknut takvim pisanjem, rekao da može slobodno to da uradi i da mu ja neću uzeti za zlo ako razmišlja drugačije. On se toliko naljutio da je ispalo da sumnjam u njega. Palma nije izdajnik i sigurno je da se to nikad neće desiti.- Ako ne ide Vučić, onda se otvara mogućnost za sve njih za drugi krug. Svi će oni na kraju jedni druge da podrže, možda Šešelj neće Jankovića, ali ovi iz bivšeg dosovskog bloka sigurno jedni druge hoće. Svi oni koji ulaze u tu borbu ulaze da bi srušili Vučića, da bi ga srušili bez njegovog učešća u toj borbi. Ako je već tako, onda Vučić mora da učestvuje u tome.

O planovima za budućnost

POSLE PENZIJE PRELAZIM NA TOK-ŠOU



Marić je rekao da biste se snašli u „Parovima“. Da li biste ušli u „Parove“?

- Ne bih. Školovao sam se da budem novinar tako da ću se sigurno baviti onim što Marić radi kad završim političku karijeru. Marić je dobar, a tok-šou sa zvezdama iz politike i drugih oblasti je nešto što bih mogao da radim.

O sinu

LUKI BIH BIO NAJVEĆA SMETNJA U POLITICI



Da li se Marko Milošević učlanio u SPS? Hoćete li mu dati neku funkciju?

- Nije, govorio je da hoće, a ja neću da ga teram. Ne znam da li je zainteresovan za funkciju, ne bih da ga zloupotrebljavam.



Vaš sin Luka će za nekoliko meseci postati punoletan, hoće li i on u politiku?

- Ne verujem. On kaže da bih mu ja bio najveća smetnja u politici. Mislim da je logično da krene tim stopama kad se ja povučem.

O noćnom životu

MOŽDA POČNEM DA NAPLAĆUJEM PEVANJE



Bavite se stresnim poslom. Šta vam je izduvni ventil?

- Muzika. Ne spavam dugo, za mene život počinje posle ponoći, tad donosim sve najvažnije odluke. Zato ja nikad ne legnem pre četiri sata. A pevam samo kad mi neko traži, i to besplatno. Mada, razmišljam da više ne pevam besplatno, ha-ha.

- Mislim da je njegova kandidatura velika greška i da je trebalo da ostane iznad unutrašnjih političkih prilika u Srbiji. Srpska vlada i predsednik su ga podržali za genseka UN, a sada će njegov ulazak u dnevnu politiku značiti i promene u stavovima. Evo, on dosad nikad nije govorio da smo devedesetih godina vodili suludu politiku. Praktično se udvara biračima DOS, a time je mnogo pomogao i meni, jer su u njemu sve do pre nekoliko dana videli patriotu, a sada vide dosovca.- Neću da govorim u tim kategorijama. Mislim da bi bilo pošteno da juri svoje biračko telo, a ne da uzima naše bivše poslanike. Dijana Vukomanović mora da vrati mandat koji je dobila od SPS, a ne da ga prenosi kod Jeremića. Ako to Jeremić uradi, imaće rat sa SPS.- Bili smo prijatelji, i sada smo, ali politički, on je naš protivnik. Udario je na nas, na naše biračko telo, hoće da ukrade našeg bivšeg predsednika IO. Na to se ne može okrenuti drugi obraz. Krenuo je pogrešnim putem, taj put će ga odvesti u poraz. Moje biračko telo je razočarano jer Jeremić govori sve najgore o devedesetim godinama, a da ste ga kojim slučajem pre pet meseci pitali, rekao bi da ne bi uradio nešto različito od Miloševića.- Nije bi član SPS. Njegov otac jeste, bio je predstavnik naše državne firme u Londonu, a Jeremić je čak radio protiv Miloševića. Vuk je učestvovao u 5. oktobru, čak smo mu Mrkonjić i ja pokazivali kako je pljuvao Miloševića, a on nam je na to rekao: „Mladost ludost.“- Da, trebalo je davno da podnese ostavku. Bavi se politikom, a njegovo mesto je nezavisno od politike. Vučić i ja smo ga podržali za još jedan mandat, a ako je imao nešto protiv Vučića, trebalo je tad to da kaže.- Zašto bi bila sramota za Vladu, a ne za mnoge opozicione lidere koji su se slikali s njim?- Te slike su se pojavile da sruše Vučića i da diskredituju Vladu u celinu. Ako je Lončar radio neke kriminalne radnje, treba da odgovara. Fotografisanje s nekim nikad nije bilo kriminalno delo, naročito u vremenu kad su mnogi imali kontakte s njima. Šta da rade oni koji su ih posećivali u zatvoru?- Koliko ja znam, istraga je bila za vreme „Sablje“, a ako nešto treba da se proveri, neka se proverava.- Nisam ljubomoran. Dajem podršku Lončaru, nečija prošlost ne može da bude odrednica budućnosti.- O meni su svašta pisali i pričali, nema više šta. Čak sada na televiziji moram da proveravam da li novinarke nose donji veš ili ne. U šali policajcima koji me čuvaju govorim da to stalno moraju da proveravaju. Evo, optužili su me da sam gledao u noge pevačicama. A i da sam gledao, pa šta?! Sve što je ljudsko nije mi strano.

