ZORANA MIHAJLOVIĆ ZA KURIR: Jeremiću dajem orden za glad za funkcijom!

Potpredsednica Vlade, ministarka saobraćaja i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović u intervjuu za Kurir kaže da bi premijer Aleksandar Vučić trebalo da pobedi na izborima jer je kandidat naroda, ali i da bi njegovom protivkandidatu Vuku Jeremiću dala orden za neutoljivu glad za funkcijom.



Iako je ranije kritikovala SPS, izgleda da joj je predizborna kampanja otupela oštricu, te za lidera SPS Ivicu Dačića sada ima sijaset pohvala - da je mudar i lukav političar, ali i duhovit i šarmantan.



Predsednička kampanja je u punom jeku. Kakve su vaše prognoze, hoće li se sve rešiti u prvom krugu ili ćemo na Uskrs ići na glasanje?

- Očekujem ubedljivu pobedu Aleksandra Vučića, i to na osnovu onoga što vidim širom Srbije. A vidim da Vučić nije samo kandidat naše koalicije već je kandidat naroda. I ta podrška naroda daje nadu da ćemo 2. aprila osvojiti ubedljivu pobedu. Da li će to biti dovoljno za pobedu u prvom krugu, ne znam, zato što su se svi protivkandidati, njih desetak, ujedinili isključivo protiv Vučića.



Ukoliko bude drugog kruga, velike su šanse, po nekim istraživanjima, da se tu nađe i Šešelj. S njim ste opet ovih dana na ratnoj nozi, a nagovestio je da bi SNS i SRS mogli da sarađuju. Možete li da zamislite da budete i dalje član stranke kojoj je Šešelj partner?

- Vojislav Šešelj nikad više neće odlučivati o bilo čemu u Srbiji. Čovek koji je spreman da sakuplja političke poene i na grobu svog, kako ga zove, prijatelja Slobodana Miloševića ne razume ni život, ni budućnost. Naša politika je EU, njegova je suprotna. Naša politika je politika stabilnosti i mira, njegova je ratna. Ništa lično nemam protiv tog čoveka i pored nebrojenih uvreda koje mi je uputio, ali i te kako imam protiv njegove politike, koja je mnoge majke u Srbiji i čitavom regionu zavila u crno. Politike koja je našoj zemlji donela bedu, sukobe, izolaciju, prazne rafove, gorivo u plastičnim flašama. Šešeljevo vreme je prošlo, vreme mu je da vežba šah. U parkovima.



Zašto bi birač trebalo da 2. aprila zaokruži Vučića, a ne nekog drugog kandidata?

- Zato što on nema problem da u svoj spot stavi skandiranje „Vučiću, pederu“ i tako zapuši usta svim tim „navijačima“. Zato što se Vučić ne udvara drugima, nego je zahtevan i odlučan. Zato što ne podilazi ni građanima, ni prijateljima, ni protivnicima. Zato što govori iskreno, ma koliko to bilo teško. Zato što na isti način brani Srbiju i u EU, i u Rusiji, i u SAD. Zato što je Vučić Srbiji vratio ponos i samopoštovanje i što joj vraća sigurnost i osmeh na lice. Mogu još ovako, ali mislim da je i ovo više nego dovoljno zašto glasati za Vučića.



Kako vam se čini Jeremićev potez da uđe u trku za predsednika Srbije?

- Iz kampanje Vuka Jeremića, nekada nacionaliste i borca za Kosovo, jedino sam zapamtila da se protivi izgradnji auto-puta od Niša, preko Merdara do Prištine. Za razliku od njega, mislim da su Srbi sa Kosova zaslužili dobar put koji će ih povezati s Beogradom. Da će Srbi sa Kosova imati više koristi od ovog puta nego od Jeremićevog busanja u grudi patriotske i povika „Kosovo je srce Srbije“. Jeremić kaže da neće put do Prištine, već auto-puteve kroz Šumadiju. A mi letos pustili u saobraćaj auto-put koji prolazi blizu njegovog sela.



Da li i vama smeta što Saša Janković šeta psa? Evo ga i u predizbornom spotu.

- Ne smeta mi Jankovićeva doga argentino, jer i ja imam kucu rase šiba inu. Ali mi smeta kad na svom prvom mitingu zloupotrebi tragediju jednog deteta za svoju kampanju. To se ne radi.



Ima li nešto za šta biste protivkandidatima, Jeremiću i Jankoviću konkretno, mogli da odate priznanje?

- Ima. Jeremiću bih dala orden za neutoljivu glad za funkcijom, a Saši Jankoviću priznanje za čelični stomak jer je posle svega pristao da ga podrži DS.



Imate li knedlu u grlu kada kritikujete Sašu Jankovića zbog plate od 400.000, a politički protivnici vas podsećaju na astronomsku platu Jorgovanke Tabaković u NBS?

- Jankovića nikada nisam kritikovala zbog plate jer zaradu zaštitnika građana određuje zakon, ali sam ga kritikovala jer je mesecima zloupotrebljavao ovu instituciju za svoju političku kampanju iako mu je to zakon zabranjivao. Zakon mora da važi za sve, pa i za Sašu Jankovića.



Tomislav Nikolić je ispao iz trke za predsedničke izbore, kandidat je ipak Vučić, za šta ste sve vreme i navijali. Jeste li bar malo likovali?

- Nema likovanja, već zdrave logike, koju mnogi u prvo vreme nisu razumeli i zbog čega sam trpela napade. Logika mi je govorila da Vučić mora da se kandiduje jer svi ostali nisu želeli samo pobedu već da poraze Vučića. Gospodo, tražili ste Vučića, evo ga! Drugo, samo Vučić može da bude zajednički kandidat koalicije. I na kraju je najlogičnije da Vučića podrži i predsednik Tomislav Nikolić.



Vučić je u intervjuu Kuriru rekao da se ne slaže sa vama kad kritikujete Nikolića. Otkud toliki animozitet između vas dvoje?

- Nikada nijednu tešku i uvredljivu reč nisam rekla o predsedniku Nikoliću, ali jesam izrazila svoje neslaganje s njegovim postupkom kada je posle odluke Predsedništva SNS i preko medija najavio da će se kandidovati. Uvek sam iskreno govorila o njegovim zaslugama u osnivanju SNS i pobedi 2012, ali ne krijem da je bilo situacija kada smo imali različita mišljenja, kao što bilo u slučaju sa Zakonom o ozakonjenju.



Možete li da zamislite da vam Nikolić bude predsednik Vlade? Da li biste u toj vladi ostali?

- Novog premijera biraćemo posle izbora. Uverena sam da će novi predsednik Srbije, a to će biti Aleksandar Vučić, mandat za sastav nove vlade poveriti najboljem kandidatu.



Iz Predsedništva su vam spočitavali da sebi dajete previše na važnosti i da izigravate premijera kad god Vučić nije u zemlji. Koliko vas pogađaju takve opaske i da li brinete da ponekad zaista ostavljate utisak da ste solo igrač u Vučićevom timu?

- Kada bi moj savetnik na TV govorio o predsedniku Srbije ono što savetnica predsednika govori o meni, odmah bi dobio otkaz! Tako ja vidim politiku. I kada dovodite u pitanje moj timski rad, onda treba da znate da pored svog posla vodim grupu za rekonstrukciju zdravstvenih centara, da pomažem u obnovi Muzeja savremene umetnosti, vodim ministarsku grupu za Duing biznis, za strane investitore, za rast BDP i u svim tim radnim grupama najmanje je pet ministara.



Utisak je i da priželjkujete premijersku fotelju. Jeste li spremni za takav zalogaj?

- Prvo su me proglasili za kandidata za predsednika, sad sam kandidat za premijera, sutra kandidat za ko zna šta. Nekoliko puta sam ponovila da ne vidim sebe na mestu premijera. Od funkcije mi je važnije da završim najvažnije projekte u Srbiji, od auto-puteva, puteva, pruga, fabrika voda, socijalnih stanova. Najvažnije mi je da završim Koridor 10 jer je to najznačajniji infrastrukturni projekat koji menja sliku Srbije i sa kojim ćemo se učvrstiti kao transportni i saobraćajni centar ovog dela Evrope.



Postoje nagoveštaji da su i Nebojša Stefanović, Ana Brnabić, Dušan Vujović i Nikola Selaković zainteresovani za premijersku fotelju. Ko bi po vama bio najbolje rešenje?

- Pričati danas o tome ko će biti novi premijer nije ništa drugo nego pričati o klađenju, a u životu nisam ušla u kladionicu niti znam da popunim tiket. Od novog premijera očekujem rad, posvećenost, dobru organizaciju, brigu o državnim finansijama i bezbednosti građana i, naravno, pravdu sa sve.

Ko će voditi SNS posle Vučića? Mislite li da biste bili dobar stranački lider?

- SNS je najveća stranka u Srbiji i ko god da je vodi neće mu biti nimalo lako.



I Dačić je u poslednje vreme glasniji nego inače. Vidite li njega na mestu premijera?

- Dačić je mudar i lukav političar i svoju mudrost pokazao je i podrškom Aleksandru Vučiću.



Da li bi bio politički rulet da SNS prepusti mesto premijera nekoj drugoj stranci?

- Praksa pokazuje da se nije dobro pokazalo rešenje da stranka s najvećom podrškom kod građana nema i najodgovornije pozicije u državi. Ali svakako ćemo o novom premijeru posle predsedničkih izbora razgovarati i sa našim koalicionim partnerima.



Branko Ružić je spustio loptu, nema više kritika na račun SNS. Kako je SNS uspeo da ukroti jogunastog Ružića, da li ministarskom foteljom?

- Mislim da najveću zaslugu za trenutno korektan odnos SPS prema našoj stranci svakako ima Ivica Dačić, ali i naš zajednički kandidat za predsednika Aleksandar Vučić. Videćemo kako će se stvari odvijati posle izbora.



Da li vam je nelagodno što sedite u vladi koja je uvela akcizu za struju i time poslala poruku građanima da je i struja, kao osnovna potrepština, zapravo luksuz koji mora da se dodatno oporezuje?

- Nije mi nelagodno što sedim u vladi koja vodi zemlju u kojoj je cena struje danas za 50 odsto jeftinija nego u Crnoj Gori ili za 30 odsto niža nego u Makedoniji.



Šta mislite, zašto bi Dačić više voleo da se zaglavi u liftu sa Ketrin Ešton nego sa vama?

- Zato što je duhovit i šarmantan.



O integracijama

GDE PRESTAJE EVROPA, TU POČINJE NACIONALIZAM



Jedan ste od najvećih zagovornika Evrope u Srbiji, ali se čini da nas EU svakim danom sve manje želi. Imate li osećaj da se evropska ideja u Srbiji polako gasi?

- Zbog krize u Makedoniji, Bosni, Crnoj Gori, napetosti na Kosovu, čitav zapadni Balkan je u opasnosti, i to je nedavno jako dobro videla visoka predstavnica EU Federika Mogerini. Njena ocena da „Balkan lako može da postane šahovska tabla za zakulisne igre velikih sila“ sasvim je tačna, ali je ona stigla sa velikim zakašnjenjem jer je Balkan postao igračka u rukama velikih upravo zbog nejasnog stava EU prema ovom regionu. Stvari su otišle daleko i lepe reči evropskih zvaničnika o evropskoj perspektivi naših zemalja ne igraju više. Traže se dela, konkretna. Došli smo do prelomne tačke: ili će zemlje zapadnog Balkana brzo i efikasno postati članice EU, ili će EU da izgubi ovaj prostor. A tamo gde prestaje Evropa, tu počinje nacionalizam.

Ekskluzivno za Kurir

ZA AERODROM SE JAVILO 27 FIRMI



Koliko se firmi javilo na konkurs za koncesiju za Aerodrom „Nikola Tesla“, koji je završen u petak?

- Ukupno 27 kompanija iz čitavog sveta se javilo. Rok je bio do petka, a sve prijave smo proveravali do nedelje po podne. Među prijavljenima su svetski priznate kompanije iz Nemačke, Francuske, Kine, Rusije, Turske, Švajcarske, ali i iz Indije i Koreje. Ovako veliko interesovanje je najbolji dokaz da će Aerodrom „Nikola Tesla“ sigurno zadržati vodeće mesto u ovom delu Evrope. Očekujem da ćemo u ovakvoj konkurenciji dobiti odlične uslove za Srbiju i Vladi Srbije neće biti lako da izabere najboljeg ponuđača.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: D. Luković,I. Kljajić