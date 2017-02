IVANOVIĆ U KUĆNOM PRITVORU: Ni sveštenik ne može da mu dođe bez odobrenja suda

Pored toga, naime, što mu je oduzet pasoš, kako bi se obezbedilo njegovo prisustvo u toku krivičnog postupka koji se protiv njega vodi, Ivanoviću bez odobrenja suda nisu dozvoljene nikakve posete. Dakle, pored toga što ne sme da napušta stan, svaka poseta lica, koja ne žive sa njim u porodičnom domaćinstvu, mora biti odobrena od strane suda.

To praktično znači da sva njegova porodica, osim supruge i sina, mora da traži odobrenje suda kako bi došli u posetu, objašnjava Pantović. Po njegovim rečima, privremeno oduzimanje pasoša je dodatna mera kojom sud želi da obezbedi Ivanovićevo prisustvo, tačnije boravak u kućnom pritvoru, tokom krivičnog postupka.

Izuzeci od ove mere su jako retki, i to je slučaj posete bolnici, domu zdravlja, crkvi...", objasnio je Pantović i dodao da je za sve to potrebno posebno odobrenje suda. Kućni pritvor je sredinom prošle sedmice Ivanoviću odredilo međunarodno Euleksovo sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, i to pošto je prethodno Apelacioni sud u Prištini odlučio da se Ivanoviću ponovi suđenje, jer je poništena prvostepena presuda, kojom je bio osuđen na devet godina zatvora.

Njegova supruga, Milena Popović Ivanović, izjavila je da su presrećni što je Oliver kod kuće i što su zajedno, ali takođe ističe da su mere izrečene rešenjem o kućnom pritvoru zaista rigorozne.

- Žalosno je i tužno što smo srećni jer smo dobili minimum i što se sada, na neki način, svo troje nalazimo u kućnom pritvoru. Ipak, ne obaziremo se mnogo na to, jer ovo smatramo prelaznim rešenjem ka Oliverovoj konačnoj slobodi, rekla je ona.

Ivanović je bio proglašen krivim za ratne zločine pred sudom u Kosovskoj Mitrovici i osuđen na devet godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Prištini naložio ponovno suđenje i poništio presudu.Po drugoj tački optužnice, koja ga je teretila za zločine 2000. godine, oslobođen je, što je potvrđeno i u drugostpenom sudskom postupku.Ivanović je uhapšen 27. januara 2014. godine, a u prvostepenom sudskom procesu, koji je trajao više od godinu dana, saslušano je preko 80 svedoka.

Tokom narednog meseca trebalo bi da bude poznato kada će početi ponovni sudski prostupak protiv njega pred sudijama Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Facebook Printscreen