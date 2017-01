IVKOVIĆ: Nebojša nije vaš tip PAJTIĆ: Biljana, udaj se za mene

Državna sekretarka u MUP Biljana Popović Ivković i bivši lider DS Bojan Pajtić ušli su u žestoku svađu na Tviteru, i to zbog stava koji je prethodno objavio Pajtić o incidentu u Beški.

- Eno, Nebojša iz Beograda preti aktivistima iz Inicijative mladih. Da se tebe boje, nosili bi maramicu, doktore - poručio je Pajtić.



Uzvratila je Ivkovićeva, podrugljivo aludirajući da je Pajtić gej.

- Vidim da Nebojša iz Beograda nije vaš tip. Ne depilira se, ne letuje na Brionima, ne nosi čarape i bermude i ne krade! - napisala je ona.



U raspravu su se uključili tviteraši, upitavši se šta bi mu državna sekretarka u MUP tek napisala da je Pajtić „mlohavi ćoravi čilager“.



Demokrata je onda napisao:

- Aaa, pa da sam mlohavi imućni čilager, udala bi se za mene. Znamo to.



Branislav Ivković, suprug državne sekretarke, nije želeo da komentariše ovu raspravu.

- Neću o Pajtiću, on je, srećom, prošlost - kratko je poručio, dok je njegova supruga rekla za naš list da Pajtić „mrzi žene“:

- Žao mi je što čovek koji potencira da je profesor univerziteta ispoljava tako primitivnu mržnju prema ženama.



Pajtić ističe da Ivkovićeva mora da se dokazuje:

- Poslanička grupa njenog supruga podržavala je vladu DOS 2003, a to baš nije preporuka za one koji danas vladaju.



