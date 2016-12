IZJELICA: Dačić krkao ćevapčiće

Šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću na koktelu nakon godišnje konferencije za novinare premijera Aleksandra Vučića očigledno da su creva zakrčala, pa se bacio na mažnjavanje ćevapčića koji su se nalazili ispred njega.



Dačić je poput prave gladnice više nabadao posluženje koje je bilo servirano na stolu ispred njega nego što je obraćao pažnju na sagovornike koji su se nalazili oko njega. On je krenuo da prazni oval na kojem su bili poređani specijaliteti s roštilja i projice. To i ne čudi s obzirom na to da mu je tokom Vučićevog govora pažnja bila svedena na minimum, jer je samo gledao u pod.

Prijatno ćaskali... Vučić „mirio“ Mitrovića i Bujoševića

http://chats.viber.com/kurir

S druge strane, ministar privrede Goran Knežević grickao je štapiće s pršutom, dok su se ostali služili crni i belim vinom.Koktel je bio i odlična prilika da premijer Vučić ugasi vatru između već poznatih ljutih rivala, vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića i generalnog direktora RTS Dragana Bujoševića, koji su uz pićence ćaskali.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović