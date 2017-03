JANKOVIĆ JE LAŽOV I MANIPULATOR: Naprednjaci odgovaraju na optužbe eksombudsmana!

Kandidat za predsednika Srbije Saša Janković je manipulator i lažov, uzvraćaju naprednjaci bivšem zaštitniku građana, koji je prethodno izneo sumnje da predsedničku kampanju lidera SNS i premijera Aleksandra Vučića finansiraju tajkuni, „pošto svojim prihodima i prihodima partije ne može da pokrije sve troškove“.



Janković je takođe rekao i da Vučić vlada strahom i lažima, te da je njegova vlast državne institucije, godinama slabljene, „popeglala“, zbog čega više ne postoje, kao i da ga je premijer prevario. On je, podsetimo, u emisiji „Da se ne lažemo“, emitovanoj u petak na portalu Kurira, izjavio i da ga je Vučić prevario - prestali su sastanci koje su održavali na kojima je premijer, kako je naveo, poslušao neke njegove savete i sugestije.



Novac iz budžeta



- Ne želim da komentarišem tog manipulatora Jankovića, mi smo jedina stranka koja apsolutno sve radi po zakonu za razliku od njih i njihovih tajkunskih para - kazao je za Kurir član Predsedništva SNS Bratislav Gašić.



Aleksandar Vulin, lider Pokreta socijalista i ministar za rad, poručuje Jankoviću da je „strahovlada postojala, ali u vreme vlasti DS“.

- U vreme pljačkaške privatizacije, progona i linča političkih protivnika. Tada je Janković ćutao jer i tada mislio, kao i danas što misli, da je svako nasilje, kada je počinjeno od strane DS, dozvoljeno i poželjno - kaže Vulin.



Zorana Mihajlović

STRAHOVLADA, A VUČIĆU PRETE



I članica Predsedništva SNS i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović kaže da je čudna strahovlada SNS u Srbiji u kojoj „naš zajednički kandidat Aleksandar Vučić svakodnevno dobija najbrutalnije pretnje preko medija i društvenih mreža“:

- Čudna je strahovlada u kojoj Vučiću prete linčom, vešanjem i batinama. Tako nešto nećete čuti ni od Vučića, niti od bilo koga iz naše koalicije, i to je odgovorno ponašanje kojim pokazujemo kako se upravlja državom.

On ističe da se SNS finansira iz budžeta na osnovu broja poslanika u Skupštini.- Baš kao i naša kampanja, i zato je pravo pitanje odakle Jankoviću novac, budući da je DS, koji ga podržava, već dugo u blokadi. Ostaje samo tajkunski novac. Nisu ovo prve Jankovićeve laži, tako je lagao i kada je napadao političke protivnike zaštićen pozicijom nezavisne institucije. Vučić drži reč i ne vara. Koliko čija reč vredi, vidi se i na izborima - navodi Vulin.Član Predsedništva SNS Jadranka Joksimović je na tvrdnje da su urušene institucije kazala da je Janković svojim primerom pokazao da ne razume ni suštinu ni svrhu nezavisnih institucija.- I ne znam u čemu on može da savetuje Vučića. Njegov posao kao ombudsmana bio je da štiti građane i njihova prava, da sarađuje s parlamentom koji ga je izabrao, a ne da koristi instituciju ombudsmana kao odskočnu dasku za svoje političke ambicije i kampanju. To što neko sebe vidi kao demokratu ne znači da to stvarno i jeste. Dela govore, a ne reči. A što se tiče finansiranja kampanje, najtransparentnije i legitimne prihode ima kandidat SNS. Što se tiče izvora finansiranja drugih kandidata, moraće i oni da objave poreklo svojih sredstava - rekla je Joksimović.

Autor: B. Bojić,K. Blagović