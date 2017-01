JANKOVIĆ O OSTAVCI NA MESTO OMBUDSMANA: Odlučiću na osnovu stavova političara i interesa građana

"Mislim da je građanima jako bitno da imaju i zaštitnika gradjana dok god je moguće. Ovo je jedna od retkih brana za sprečavanje ili bar otkrivanje i objavljivanje najtežih oblika samovolje. Daleko od toga da je najmoćniji, ali je gradjanima u ovom momentu najpotrebniji državni organ. Odluku ću donositi imajući u vidu stavove političara, ali pre svega interes gradjana i svoj dug prema instituciji", rekao je Janković.

Foto: Nebojša Mandić

On je ocenio i da su drugi političari već u kampanji, a da oni iz vlasti i ne prestaju sa kampanjom.

"Kandidati sa vlasti i ne izlaze iz nje (kampanje), sve vreme zloupotrebljavajući državne funkcije i to će verovatno raditi do izbornog dana, pa i na taj dan", rekao je Janković, navodeći da se to navodi i u izveštaju ODIHR sa prošlih izbora.

Autor: Foto: Marina Lopičić