JANKOVIĆU, LAŽEŠ: Ministri odbrusili ombudsmanu!

Taman što je Saša Janković, zaštitnik građana i budući predsednički kandidat, stigao da se požali da mu se ministri ne javljaju, te da se tako ne vodi država, članovi Vučićevog kabineta su tu izjavu dočekali na nož i poručili da on laže.

- Od pre nekoliko meseci svi ministri su prestali, kao po komandi, javno da komuniciraju sa mnom. Uključujući i ministra Lončara, čak je on možda bio prvi. Tako se ne vodi firma, a kamoli država - kazao je Janković u intervjuu za Kurir.



Ministri pak tvrde drugačije. Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, podseća da nema nikakav problem s Jankovićem.

- Pa zakone koje sam branila u Skupštini pre desetak dana, slala sam na mišljenje i dobijala i uvažavala. Sve što podrazumeva komunikaciju u resoru koji vodim postoji. Jer ja funkciju zaštitnika građana poštujem. Ali imam mišljenje koje sam rekla i ranije, a to je da kad objavite da ćete se kandidovati a obavljate funkciju nezavisnog organa, više niste nezavisni, što je šteta pre svega za građane Srbije - poručila je Mihajlovićeva.



Nikakvu naredbu o (ne)komuniciranju s Jankovićem nije dobio ni Aleksandar Antić, ministar energetike:

- Samim tim je besmisleno da odgovaram da li se plašim da komuniciram s njim. Janković je očigledno u kampanji i građani će na izborima najbolje oceniti njegovu političku zloupotrebu funkcije na kojoj se nalazi. Čovek koji godinama koristi državni položaj i budžet da bi, pre svega, vodio sopstvenu političku kampanju, nije neko ko treba da nas podučava kako se vodi država.



Goran Knežević

NIKAD NISAM NI PRIČAO S NJIM



Ministar privrede Goran Knežević kaže da nikad nije ni komunicirao s Jankovićem, te ne zna otkud mu sad ideja o bilo kakvoj zabrani.

- Nemam pojma odakle mu to, ja nikad ni javno ni tajno nisam komunicirao s čovekom - kazao je Knežević.

