JEREMIĆ KOPIRA LEGIJU: Vukovi čuvari kao za reklamu JSO!

Kandidat za predsednika Srbije Vuk Jeremić šokirao je javnost svojim posterom koji je skoro isti kao nekadašnja reklamna kampanja Milorada Ulemeka Legije i „crvenih beretki“!



Bivši šef diplomatije je, naime, izbacio neuobičajeni poziv za pomoć - fotografiju vukova kojom motiviše simpatizere da mu se priključe i postanu članovi biračkog odbora.



Poziv je poslat sa Jeremićevog zvaničnog Tviter naloga, a na fotografiji je i poruka „Vukovi čuvari, obuka za članove biračkog odbora“. To su mnogi na društvenim mrežama dočekali na nož, jer podseća na nekadašnju ozloglašenu Jedinicu za specijalne operacije (JSO), čiji je komandant Milorad Ulemek Legija, a čiji su pripadnici osuđeni za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

- Spremamo se za izborni dan, biće nas na svakom glasačkom mestu! - napisano je na Tviteru uz fotografiju vukova.



Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da u plakatu ima aluzije na JSO.

- Sigurno da mu nije bila namera da aludira na JSO, ali je na kraju ispala dvosmislena poruka. Istina, to može da se posmatra iz ugla koketiranja sa prošloću i protestima iz devedestih i pozivanja na balkansko proleće - podseća Anđelković.



Međutim, stručnjak za politički marketing Cvijetin Milovojević kaže da mu ni na kraj pameti nije bila aluzija na JSO kada je video fotografiju.

- Vukovi su mnogo stariji i od JSO, ali i Jeremića, datiraju nekoliko desetina hiljada godina unazad. Nema nikakve veze što su bili amblem JSO, pa setite se ko je sve uzeo simbol petokrake. Vuk je uvek zahvalna figura za priču, često ga ima i u latinskim poslovicama - napominje Milivojević.



On dodaje i da je s razlogom izabrana baš slika vuka:

- Vuk je krvoločna zver i plaše je se. Isto tako, ako bi vukovi čuvali izborni materijal, nisam siguran da bi bilo ko se usudio da menja, otvara zapečaćeno...

Bez komentara

VUKOVI SE UĆUTALI



Kandidat za predsednika Srbije Vuk Jeremić i njegov tim, i pored obećanja, do zaključenja broja nisu odgovorili na pitanje otkud ideja da se napravi takav poster.

Autor: Foto: Profimedia,Foto: Nebojša Mandić