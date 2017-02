JEREMIĆ: Nema pobede u prvom krugu, otud nervoza...

"On to zna i zato je svakim danom sve nervozniji i agresivniji. Najbolji dokaz je to što nije imao živaca da se dogovori sa (Tomislavom) Nikolićem i ukaže mu minimun poštovanja. To se vidi u njegovim televizijskim nastupima, kada vređa i prekida novinare. Tako ne bi mogao da razgovara sa mnom, ali verujem da se neće usuditi da mi izađe na televizijski duel", rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da kampanja u kojoj bi predstavnik vlasti bio aktuelni predsednik Tomislav Nikolić ne bi bila toliko prljava i agresivna, jer Nikolić to ne bi dozvolio.On je dodao da ne očekuje podršku Tomislava Nikolića ali da smatra da se prema bivšim predsedicima treba odnositi s poštovanjem, bez obzira na eventualne greške koje su činili.

Komentarišući oduku njegove bivše Demokratske stranke (DS) da na predsedničkim izborima podrži Sašu Jankovića, Jeremić je rekao da rukovodstvo DS nije ni pokušalo da razgovara sa njim, što mu ostavlja utisak da oni imaju "neku svoju računicu na izborima".

(Beta/Alo)

Autor: Foto: Nebojša Mandić