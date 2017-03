JEREMIĆ: Srbija treba da bude vojno neutralna

"Neću dozvoliti da se briselski dijalog vodi na način na koji se vodio do sada. A to je da se ustupci daju šakom i kapom, tako da se momentalno implementira sve ono što je dato prištinskoj strani, a da se zauzvrat traži samo jedno - zeleno svetlo međunarodne zajednice da se nastavi sa represijom, koja vodi potpunom apsolutizmu. Takvu vrstu sramne trgovine nikada neću dozvoliti i ona se završava danom mog izbora za predsednika", rekao je Jeremić.

Upitan kako planira da zaštiti Srbe koji žive na Kosovu, Jeremić je kazao da bi to činio kroz diplomatsko angažovanje i na drugačije motivisan način od onoga što trenutno radi vlast koju, prema njegovim rečima, Srbi na Kosovu ne zanimaju.

"To se najbolje vidi po tome kakva je danas situacija na severu pokrajine, gde vlada bezakonje. Gde su institucije države Srbije u potpunosti razgrađene, a kontrolu su preuzele paradrževne kriminalne bande", ocenio je Jeremić.

On je kazao da bi kao vrhovni komandant oružanih snaga prvenstveno "vratio dostojanstvo uniformi", a kada je reč o odnosu sa NATO, da Srbija treba da bude "vrlo eksplicitna" i da članstvo u toj alijansi "ni sada, ni u budućnosti", ne bi trebalo čak ni da bude na dnevnom re razgovora.

"Srbija treba da bude vojno neutralna zemlja i da sarađuje sa svima koji su aktivni u regionu, a NATO jeste. Imaćemo situacije, da li su to prirodne katastrofe, ili nešto gore, bilo šta što proizilazi iz nastavka sukoba na bliskom istoku imaćemo zadatak da odbranimo svoje interese i teritoriju, i to treba da činimo u saradnji sa svima, što je ideja vojne neutralnosti", rekao je Jeremić.

On je dodao da saradnju sa NATO treba držati na postojećem nivou i da nema potrebe da se ona "institucionalno produbljuje".

"Ovo je sasvim funkcionalni način saradnje", rekao je Jeremić.

On je kazao da bi kao predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost napravio novu vojnu doktrinu i strategiju nacinalne bezbednosti, koje bi reflektovale opredeljenost zemlje ka vojnoj neutralnosti, što, kako je rekao, sada nije slučaj.

"Zbog toga sumnjam u namere ove vlasti, kada je reč o vojnoj neutralnosti, jer mislim da nas oni puzeći približavaju NATO. Kako drugačije objasniti to da u poslednjih pet godina nisu ugradili u vojnu doktrinu, niti u strategiju bilo koji od neophodnih elemenata da budemo vojno neutralna zemlja. Ja to nameravam da uradim", rekao je Jeremić i dodao da bi, ako bi došlo do promene Ustava, predložio da bude upisana i stavka o vojnoj neutralnosti.

On je kazao da će ako postane predsednik njegov prvi potez biti "promena načina ponašanja i opštenja i sa javnošću i sa institucijama".

Jeremić je predložio predsednički program koji ima više od 70 tačaka, ali kao tri ključne izdvaja zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda kroz dovođenje ozbiljnih investitora koji mogu da proizvode robu visoke tehnologije i otvaranje trećih tržišta za srpske proizvode, prioritet će biti i vladavina prava, poštovanje zakona i institucija i drugačije angažovanje Srbije u svetu.

"Na kraju mog mandata nezaposlenost će biti suzbijena, ali ne kroz statističke manipulacije, već ćemo imati značajan broj novih radnih mesta i to u polju proizvodnje visokih tehnologija. Još jedna stvar mora da se dogodi, a to je zaustavljanje odlaska mladih i radno-sposobnih ljudi iz zemlje u do sada nezabeleženom broju. To mora da stane i do kraja mog mandata to će i stati, ako to ne stane bićemo zemlja bez budućnosti", rekao je Jeremić.

Predsednički kandidat, koji je i nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije, ocenio je da su "vlastodršci" iz Srbije ponizni pred svetom i da prihvataju sve što se od njih traži, a da zauzvrat traže "tapšanje po ramenu pred kamerama, kako bi to moglo da se protumačilo kao podrška za način vladavine koji sprovode u zemlji", koji je ocenio kao represiju koja vodi ka potpunom apsolutizmu.

Jermić je kazao da Srbija u svetu mora da se aktivnije angažuje uz bolje razumevanje globalnih procesa, ali da će spoljnu politiku usmeriti i ka ekonomskoj diplomatiji.

Upitan da li sa nekom zemljom želi da kao predsednik Srbije posebno razvija odnose, Jeremić je kazao da je u "blisko integrisanom svetu, nemoguće (diplomatiju) posmatrati samo u jednom pravcu".

"Samo jedna dimenziju u spoljnoj politici nikada nije donela dobre rezultate. Spoljna politika Srbije mora biti multidimenzionalna i daleko sofisticiranija nego što je to danas", rekao je Jeremić.

