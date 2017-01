JEREMIĆ U TRSTENIKU: Ako budemo ćutali, biće nam sve gore

Ako budemo sedeli i ćutali, biće nam svakim danom sve gore. Naša Srbija može mnogo bolje. Oni su ti koji to ne umeju da postignu i zato treba da odu, izjavio je večeras u Trsteniku predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuk Jeremić, naglašavajući da vlast građanima poručuje da se strpe i čekaju bolje sutra, ali da se on plaši da na ovakav način, to bolje sutra nikada neće stići.