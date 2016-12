JOVANOVIĆ O PREDSTOJEĆIM PREDSEDNIČKIM IZBORIMA: Janković i Jeremić nemaju podršku LDP

Jovanović ističe da LDP ne može da podrži Jankovića kao predsedničkog kandidata, zato što je "za našu podršku potrebno da ima jasnu politiku, koja mora da biti u prvom planu, a nje nema, osim ukoliko se politika ne svodi na kritiku Vučića".

Otvoreno govoreći, rekao je lider LDP-a, Saši Jankoviću potrebno je mnogo više od želje da bude predsednik Srbije.

"Potreban nam je predsednik širi od stranačkog konteksta, koji će imati autoritet da stane pred pred svaku vlast i zaštiti građane, a ja to nisam video u onome što je politički bekgraund Saše Jankovića. Tu najmanje mislim na činjenicu da je do 2000. sedeo u Julovom ministarstvu i da mu to nije bio problem", rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, najava Jeremićeve kandidature torpeduje bilo kakvu mogućnost ozbiljnog dogovora oko zajedničkog kandidata građanski snaga u zemlji.

"Nikad u politici nismo bili foliranti. Onog trenutka kada se kao kandidat pojavio Vuk Jeremić, a on nije došao sam, već su se poklopili njegovi interesi i interesi dela opozicije, bilo je jasno da on ne može da bude kandidat LDP-a", rekao je Jovanović.

On je najavio da će LDP krajem januara odlučiti kako će nastupiti na predsedničkim izborima, i ukoliko istovremeni budu i parlamentarni, o politici i savezu koji će praviti na tim izborima.

