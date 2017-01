SRPSKE SLUŽBE TVRDE: Tači ima KRVAVI PLAN, spremio teroriste za upad na sever Kosova

Između 50 i 70 albanskih terorista spremno je u svakom trenutku da upadne na sever Kosova ukoliko za to dobiju nalog od prištinskih institucija, otkriva Kurir iz bezbednosno-obaveštajnih struktura! Među njima ima najviše terorista koji su ratovali za Islamsku državu, ali i nekadašnjih boraca ozloglašene OVK!



Izvor Kurira smatra da bi najugroženiji bili Srbi u četiri opštine.

- Na osnovu poverljivih obaveštajnih podataka do kojih su došle naše službe, evidentirano je od 50 do 70 albanskih terorista koji su spremni da na mig Prištine ulete na sever Kosova. Najugroženiji su Srbi iz Zubinog Potoka, Leposavića, Zvečana i severnog dela Kosovske Mitrovice. Situacija je takva da je dovoljna samo jedna varnica da sve to kulminira. Za neke od tih terorista naše službe poseduju i dosijee - kaže naš izvor.



Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže da je situacija osetljiva.

- Kad su poslali specijalne jedinice na sever Kosova zbog voza, sve to je dodatno iskomplikovano. I tu postoji faktor ugrožavanja bezbednosti. Ipak mislim da bi za njih bilo politički suviše rizično da pokrenu neke masovnije racije protiv srpskog naroda. Ne verujem da su spremni da ozbiljnije pokušaju da silom uđu na sever Kosova - komentariše Drecun.

Haradinaj provocira

SRBIJA DA PRIZNA KOSOVO



Ramuš Haradinaj poručio je u telefonskom intervjuu za AFP da se protivi nastavku dijaloga dok Srbija ne prizna Kosovo.

- Samo jedno pitanje otvoreno je za diskusiju sa Srbijom - priznavanje Kosova. Ako je Srbija spremna da to prihvati, onda možemo da sednemo za pregovarački sto. Ako ne, onda treba čekati - komentariše on.

Autor: Reuters,Fonet