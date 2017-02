KRVNIK U PANICI: Haradinaj molio da ga ne predaju Srbiji!

Zločinac OVK Ramuš Haradinaj, koji je optužen za monstruozne zločine nad Srbima na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine, maltene je kukao u sudnici u Francuskoj da ga ne predaju Srbiji. Sud u Kolmaru je, inače, odluku o zahtevu Srbije da Haradinaj bude izručen Beogradu odložio za 2. mart.



Bivši vođa OVK juče je iz sudnice izašao vidno razočaran jer su on i njegov advokatski tim očekivali da će se kao slobodan čovek istog dana vratiti u Prištinu.

Nervozno kršio prste



Haradinaj je u sudnicu došao u pratnji supruge Anite i nekih funkcionera partije Alijansa za budućnost Kosova, a raspravi je prisustvovalo oko 60 njegovih pristalica, među kojima su neki nosili majice sa simbolima „velike Albanije“. Oni koji nisu mogli da uđu u sudnicu, a došli su čak iz Nemačke i Švajcarske, ostali su da čekaju odluku ispred zgrade suda.



Haradinaj je u sudnici bio veoma ozbiljan, kamenog lica, samo je povremeno komunicirao s advokatom i nervozno kršio prste na rukama. Kad ga je sudija pitao da li je saglasan da bude izručen Srbiji, on se izjasnio da se protivi izručenju, jer je, kako tvrdi, „slučaj potpuno politički“.

- Kad je sudija saopštio da se odluka odlaže, odmah su mu pritrčali advokati kako bi ga smirili jer je bio besan, ali ništa nije govorio. Njegovi advokati su se pre početka rasprave hvalili da će on biti oslobođen i da je sve spremno da krene za Prištinu, gde su mu njegove pristalice organizovale doček - priča sagovornik Kurira.



Koliko je bio razočaran odlukom francuskog suda, govori i činjenica da je iz zgrade izašao pognute glave i nije mogao da sakrije bes.

- Sud nije doneo odluku danas, već ju je odložio za 2. mart. To je previše vremena povodom zahteva za ekstradiciju, koji je neosnovan - rekao je Haradinaj, koji je za hapšenje optužio premijera Aleksandra Vučića, lidera radikala Vojislava Šešelja, a pominjao je i Slobodana Miloševića i Tomislava Nikolića.



Hag ga oslobodio



Podsetimo, Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog sumnje da je 1998. i 1999. počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima. Njega je Haški tribunal 2012. godine po drugi put oslobodio krivice za ratne zločine počinjene nad civilima tokom 1998. godine.

Likvidirano 37 svedoka





2001 - Ismet Musaj

2002 - Sadik Murići, Veselj Murići, Bekim Mustafa i Avni Eljazaj, Smailj Hardaraj

2003 - Tahir Zemaj (ubijeni i sin Enis i brat Hasan), Iljir Seljimaj i supruga njegovog brata Ferida, policijski inspektori Sabahete Toljaj i Isuf Hakljaj

2005 - Sadik Musaj, Sinan Musaj, Đeljadin Musaj

2007 - Kujtim Beriša

2011 - Agim Zogaj

Krvave ruke

SRPSKO TUŽILAŠTVO GA TERETI ZA 63 UBISTVA



Naredio likvidaciju i brutalna mučenja više od 300 Srba i „nelojalnih“ Albanaca

Naredio kidnapovanje 400 civila

Rukovodio etničkim čišćenjem kao komandant operativne grupe Dukađin

Bio na čelu terorističke grupe koja je presretala i zastrašivala Srbe

U hotelu „Paštrik“ 1999. u Đakovici mučio i ubijao nevine civile

Naredio masakr na Radonjičkom jezeru

Optužen za masovno ubistvo Srba na području Glođana, gde je 1998. na plantaži nađeno više od 20 leševa

REAGOVANJA



Vojislav Šešelj

Zar sam ja kriv za njegove zločine?



Pa ja sam zaista kriv za njegovo hapšenje. Jesam li ja izvršio sve njegove zločine i svalio na njega? Šta bih vam drugo rekao? Ja sam za sve kriv. Ja sam njegove zločine izvršio, a on je lažno optužen. On ima svoje zločine, a optužuje druge za njih.



Marko Đurić

Zločin ima ime i prezime



Naši pravosudni organi podneli su svu potrebnu dokumentaciju kako bi francuski sud mogao da postupi po zahtevu Srbije i izruči Haradinaja. Zločin mora imati ime i prezime i zločinci treba da odgovaraju i budu kažnjeni.



Nela Kuburović

Očekujem pravnu odluku



Očekujem od francuskih organa da postupe u skladu sa zamolnicom i da donesu pravnu odluku na osnovu dokaza koje je Srbija dostavila. Pored prvobitnog zahteva za izručenje, Srbija je dostavila i dodatne dokaze.

