KURIR TV U POKRETU DJB Radulović: Ako ne bude jednog kandidata opozicije, mi ćemo imati svog!

Radulović je naveo da su krajem prošle sednice i tokom vikenda predstavnici DJB održali sastanke i dogovorili strategiju, dok će sve odluke o izborima doneti na Skupštini pokreta 4. marta.

Na početku konferencije za medije, Radulović je istakao da postojeći kandidati za predsednika nisu uspeli da izazovu uverenje birača da je pobeda moguća, već su, naprotiv, građani sigurni da pobeđuje Aleksandar Vučić.

Foto: Aleksandar Jovanović

"Više nije pitanje ko će proći u 2. krug, jer kako stvari stoje, njega neće ni biti. Da bismo ovo sprečili i pobedili, mora postojati jedan kandidat opozicije. Ne onaj kojeg najviše volimo ili koga zastupamo, već ko zastupa crvene linije politike i ima najviše šanse da pobedi. Potrebne su nam nova levica, nova desnica i novi centar. O tome smo razgovarali i sa Vukom Jeremićem i Sašom Radulovićem. Do dogovora nije došlo. Naš kandidat je bio bolji od njih obojice, ali smo bili spremni da ih pustimo i vidimo da li će izazvati uzbuđenje kod birača. To se nije dogodilo. Poslednji put sam sa Jankovićem razgovarao letos kad ga je podržao Šutanovac i Šutanovac mi je tada rekao da ima ideju da postoje dve liste ukoliko bude i parlamentarnih izbora - jedna sa Sašom Jankovićem za predsednika i druga gde ćemo mi svi biti za parlamentarne. To je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo", objasnio je on.

Foto: Aleksandar Jovanović

Lider pokreta Dosta je bilo dodaje da, ukoliko se nešto drugačije ne uradi, Aleksandar Vučić pobeđuje u 1. krugu.

"Podrške Jankoviću i Jeremiću se kreću između 5 i 10 odsto. To je veoma malo i birači koji su protiv Vučića ne veruju da je moguće da on izgubi. Ovo znači da su birači mnogo zreliji od kampanja postojećih kandidata i njihovih simpatizera. Potreban nam je dogovor, zajednička kampanja, to je ono što birači od nas traže. Ako se Jeremić i Janković ne dogovore do raspisivanja izbora, mi nećemo dozvoliti da se ovo ovako nastavi i da kao opozicija izgubimo. Izaći ćemo sa svojim kandidatom 4. marta na skupštini pokreta. Svrha naše kampanje biće dogovor i pobeda na izborima, a oni koji su neodgovorni moraće da plate cenu što omogućavaju Vučiću da pobedi, jer ako ne dođe do dogovora, to će se i dogoditi. Birači vide da se opozicija međusobno napada i to dalje ruši izlaznost. Način da se ona poveća jeste raspisivanje i parlamentarnih izbora i zato pozivamo dvojicu postojećih kandidata da zahtevaju njihovo raspisivanje i ostavku Vučića na mesto premijera. Nas interesuje samo pobeda i lažne izbore koji nas vode u siguran poraz ne prihvatamo", ističe Radulović.

Foto: Aleksandar Jovanović

On navodi da jedina stvar koja će dovesti nove birače jeste dogovor o zajedničkom kandidatu, jer u suprotnom "pokret DJB u tome neće da učestvuje".

Foto: Aleksandar Jovanović

"Mi ćemo sačekati do raspisivanja izbora i kandidatima dati priliku da dođu do dogovora, a ako ne - imaćemo svog kandidata kojeg ćemo predstaviti na skupštini pokreta 4. marta. Dali smo im šansu dva meseca da nešto urade, ali je očigledno da oni to ne mogu. A naš kandidat će u svakom trenutku biti spreman da se povuče ako do dogovora ipak dođe. U suprotnom će na kraju izbora na naplatu doći to što su preovladali lični interesi. Cilj je pobeda, a ne da li se meni ili vama neko sviđa ili ne sviđa. Naš cilj nije spasavanje petooktobarskih partija, već pobeda nad Aleksandrom Vučićem", uverava lider DJB.

Autor: EPK,Foto: Aleksandar Jovanović