(KURIR TV) KONFERENCIJA LIDERA RADIKALA: Šešelj OTVORENO o svemu

Zbog toga se njegova konferencija za novinare iščekivala sa posebnom pažnjom, a Kurir TV ju je prenosila uživo.

Lider radikala na samom početku je naveo da je, kandidaturom Nikolića za predsednika, situacija jasnija nego pre nekoliko dana.

"Zaključili smo da se Vučić kandidovao da ne bi izgubio izbore, jer smo i mi ubeđeni da bi Nikolić bio pregažen već u 1. krugu. Međutim, okolnost da se i Nikolić pojavljuje kao kandidat nas uverava da su naše šanse veće i povoljnije, jer će sigurno biti i 2. kruga. Nikad Tomislav Nikolić ne bi odlučio da se sam kandiduje, da nema neko uporište, možda u Miškoviću ili zapadnim faktorima, iako se uporno predstavlja ruskim čovekom", smatra Šešelj.

Foto: Printscreen/Kurir TV

On ističe da je već govorio o kriminalnim aferama Tomislava Nikolića, ali i da je ovo znak da se "čovek koji je krenuo od nule sada vraća na nulu".

Foto: Printscreen/Kurir TV

"Neću da se bavim sitnom boranijom. U 2. krugu izbora borićemo se Aleksandar Vučić i ja, ali su na mom udaru i Tomislav Nikolić i Vuk Jeremić. Od svih ovih kandidata imaćemo najskromniji budžet, ali ćemo ih sve nadjačati. Ne znam da li je bilo dogovora Vučića i Nikolića i da li je Nikolić izdao Vučića, ali je svoju stranku izdao sigurno. On je sve vreme član SNS, pustite vi to kao - odrekao se funkcije predsednika partije. A ja nikada nisam bio njegov i Vučićev mentor, jer da jesam, oni bi bili mnogo bolji doktorandi i ne bi izdali našu ideologiju. Dakle, odričem se svakog mentorstva, a na kumstvo me nemojte podsećati, to mi je bolna rana", ističe lider radikala i dodaje da SRS priželjuje i parlamentarne, pored predsedničkih izbora.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Šešelj je naveo da "Rusi nisu naivni da bi očekivali da će Tomislav Nikolić pobediti".

Foto: Printscreen/Kurir TV

"Pa to niko živ ne očekuje! Nikolić nije ruski čovek, to je jasno odavno, a ja sam uveren da se Rusija neće mešati u naše izbore i unutrašnja politička pitanja", uzvraća predsednik SRS.

On je dodao i da funkcioneri SRS neće dobrovoljno ići u Haški tribunal, ali se osvrnuo i na potencijalnog Vučićevog naslednika na premijerskom mestu.

Foto: Printscreen/Kurir TV

"Ubeđen sam da to neće biti Zorana Mihajlović. Zamislite da tek onda krenemo da podsećamo kako je karticama po inostranstvu kupovala donji veš. Ako bude i parlamentarnih izbora, a ja ne pobedim na predsedničkim, vrlo je lako da ja postanem premijer. Osvojimo najviše, uzmemo i SPS i eto nama Vlade. Objektivno su nam mnogo dalje demokrate nego naprednjaci i socijalisti po programskim ciljevima, a interes Srbije će nam uvek biti na prvom mestu. Ne verujem da će Vučić Dačiću prepustiti premijersko mesto, jer Ivica nije faktor sa ucenjivačkim potencijalom. Mislim da će Vučić rešenje tražiti u svojim redovima i u tom smislu vidim Nikolu Selakovića kao najboljeg kandidata. Verovatno ga je Vučić zato i držao u rezervi, jer je od svih ministara nekako najmanje kompromitovan. Ipak najbolje rešenje bi bilo da Vučić ostane premijer, a ja postanem predsednik. I tada bih kritikovao Vladu, ali i Vučić i svi ostali mogu biti uvereni da bih ostao faktor stabilnosti. Nijedna akcija nasilnog rušenja režima ne bi imala šanse da prođe, a striktno bih se držao Ustava", uverava Šešelj i zaključuje da će u 1. krugu predsedničkih izbora "počistiti" sve ostale kandidate, dok će se sa Vučićem suočiti u 2. krugu i pobediti ga.

