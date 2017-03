KURIR TV UŽIVO MITING SNS U NOVOM SADU Vučić Država je suviše važna da bismo je vratili u prošlost

Vučić se u podne na Trgu slobode obratiti se okupljenim građanima.

Na mitingu okupio se veliki broj građana, kojima se obraća Vučić.

12.49 - Aleksandar Vučić - Dame i gospode, dragi prijatelji sa svera Srbije, Vojvodine, mnogo puta sam bio u Novom Sadu na Trgu Slobodu. Nikada ovoliko vas nisma video blizu. Hvala vam što ste u ovom broju toliko došli. Znate. govorili su Ištvan Pastor, Franko Fratini i Ivica Dačić.., ali sam zapamtio sam jednu rečenicu, koju je izgovorio Bane krstić: Razmišljajte ljudi gledajte u budućnost razmišljate ono što je važno. Dražava je suviše važna da bi smo je vratili onima koji bi je vratili u prošlost. Vraćamo ugled i poštovanje u svetu. Srbija je danas zemlja koja da ume da zaptiti inetrese naroda, svasčije je pravo da bude zaštićen. U našoj zemlji su svi ljudi jednaski pred zakonom. I naši politićkim protivnicim

12.40 - Ivica Dačić SPS - Poštovani prijatelji, svi smo ovde zajedno sa jednim ciljem. Najbolje je za Srbiju da pobedi Aleksandar Vučić. Ovde danas nema strančkih razmirica. On je predsednik svih građana Srbije. I mi danas kada stojimo pred izborima, videli ste da neki misle da će im redni broj na lisit nešto doneti. Zato kada izlazimo na izbore i biramo mi smo na raskrsnici da jedan put vodi u jedan veliki grad, mi imamo put ka idemo ka jačoj, boljoj, modernijoj i jačoj Srbiji sa Aleksandrom Vučićem ili put ka uništenijoj Srbiji. Mi imao samo jedan put koji je budućnost ili propast Srbije. Zato je važno da nastupamo jedinstveno i da nema stranačkih razloga. Ja i Vučić sarađujemo 5 godina i nismo imali nijednu razliku oko interesa Srbije. Srbija je poštovana svuda u svetu. Dolazila je Merkel, Bajden. Naš glas se čuo svuda jako i principijelno. Za razliku od toga ovde se ne glasa za Jeremića, Jankovića nego za Tadića, Čanka, koji su uništili Srbiju. Srbija neće nikad uvesti sankcije Rusiju. To je zato što ne možemo da sećemo granu na kojoj sedimo. Ja moram da kažem, da je Vojvodina autonomija u Srbiji, a ne autonomija protiv Srbije, rto moram da kažem. Pozivam svakog onog koji je hteo da glasa za mene neka glasa za Vučića za spas Srbije. Kao što bi rekao Slobodan Milošević: Ne čujem dobro.

12.38 - Bane Krstić- Frontmen Garavi sokak - Drago mi je što smo danas zajedno. Svojim glasom smo u prilici da podržimo Aleksandra Vučića i doprinesemo boljem životu, Živeli.

12.33 - Igor Mirović - Dragi prijatelji, ništa nije važnije od Srbije. To možete najbolje videti na licima onih koji pobeđuju u zajedničko ime. Ona je naša zajednička država. Vojvodina će 2. aprila podržati Aleksandara Vučića. To je drugo ime za stabilnu Srbiju i budućnost naše dece. Novi predsednik reći će nema vremna za slavlje idemo na posao. Zato podržite njega i svoju Srbiju. Ovo će biti teška borba sve do 2. aprila mora svakom građaninu pokazati to svetlo koje je upalio Aleksandar Vučić. Naša pobeda će biti veličanstvenija. Deset na jednog mora da je jači, uspećniji kad je 10 odlučilo da krene na jednog. Moramo ostaviti bolju bržu i jaču Srbiju.

12.26 Franko Fratini, bivši šef italijanske diplomatije - Dug niz godina pratio sam kao ministar spoljnih poslova kako Srbija postaje stub regionalne stabilnosti. Gde god putujem po svetu, bilo u Moskvi, Vašingtonu, čujem da se glas vašeg lidera daleko čuje. Kada imate lidera čiji se glas uvažava, onda se čitav narod uvažava. I kada kažem da je to lider kome se veruje to podrauzmeva konkretne koristi za vašu zemlju, bolju ekonomsku situaciju, više stranih investitora. Najnoviji predlog koji je potekao od Aleksandara Vučića o regionalnoj carinskoj uniji dovešće još više stranih investicija. Srbija će biti centar reginoalnog razvoja. Kada Italija bude presedavala juča centrom za regionalni razvoj čitav region će se okupiti. Ako želite da se glas o vašoj zemlji širi i glasajte za Aleksandra Vučića.

12.20 - Maja Gojković, Dragi prijatelji poštovani moji novosađani, sa ovog mesta želim da vam se zahvalim što ste došli da podržite našeg zajedničkog kandidata Aleksandra Vučića. Svi mi ovde okupljeni smo odlučili da pre 2. aprila da zakružimo naš broj 6, da pobedi čovek koji birne o našoj budućnosti. Velika je odogovornost na nama da 2. aprila nisu onični izbori jer odlučujete kakv će biti život, vas, vaši majki, porodice. Niko od nas prisutnih koji voli pristojnu Srbiju neće napravit grešku i neće dozvoliti da oni koji su se presvukli za ove izbore vrate točak istorije u nazad i vrate Srbiju u prošlost. Nudimo Srbiji kandidata koji odtkad je postao predsednik vlade učinio je mnogo za Srbiju. Verujte u njemu Vučić će nas uvesti u EU i održati prijateljstva širom sveta. Glasajte za broj 6. Drugog aprila glasajte za Aleksandra Vučića.

12.11 - Ištvan Pastor - Dobar dan dame i gospodo, želim da pozdravim članove SVM koji su došli na miting, ponosan sam na vas, jer smo prepoznatljivi po tome kad donesmo odluku, stajemo iza nje. Predsednički kandidat SVM je Aleksandar Vučić. Učinićemo sve da naš predsednički kandidat bude predsednik nakon prvog kruga izbora. Ovo je naša domovina. Unutar naše domovine Vojvodina je naša duša i te dve stvari ne možemo zabraviti. Umesto demagogija potrebni su jasni koraci, potrebna je odgovorna politika, rezultati to su očekivanja ljudi. Očekivanja su da ozbiljna politika oekuje stabilnost, da Srbija nastavi da povrati svoj ugled, da bude faktor stabilnosti. Treba nam Srbija koja sarađuje, koja je otovorena, ali vodi interese o sopstvenim građanima. Država koja privlači strane investicije, država u koju treba ulagati. Potrebna nam je država u kojoj svaka familija vidi svoju budućnost. Dame i gospodeo mi smo zainteresovani da Vojvodina postane brza lokomotiva razvoja Srbije. Zainteresovani smo za razvoj infrasturkture, privrede, poljoprivrede, infrastrukture, razvoj školstva, što može učiniti ovaj prostor mesto gde se može dostojanstveno živeti. Na kraju želim da vam kažem da će SVM istrajati u ovoj kampanji da Aleksandar Vučić naš kandidat pobedi u prvom krugu. Kad dođete na glasačkom mestu uzmite listić gledajte sredinu papira naš broj je 6.

12.09- Nenad Pagonis, poštovani sugrađanini, ja sam bokser osvojio sam nekoliko titutla, predstavljao sam svoj Novi Sad, Vojvodinu, Srbiju. Isto kao što se ja borim u ringu, tako se Aleksandar vučić bori za Srbiju za svoju zemlju. Nikad bolji odnos ministarstva sporta nije bio kao do sada. I upravo zato olimpijski moto brže, bolje, jače govori o Aleksandru vučiću da glasamo za njega.

12.04 - dragi prijatelji jedva čekam da Aleksandar izađe za govornicu. Novi Sad je glasao za SNS i Aleksandra Vučića, a oni su nam zamerali i držali predavanja da se krijemo iza Aleksandra. Aleksandar Vučić je naš lider, on je jedan od nas, oni bi sve dali da imaju nekog kao Aleksandara Vučića. Novi Sad zna zašto nam je Aleksandar kao lider, premijer pomagao uvek. Kad god sam ga pozvao uvek je rekao " radimo". Pomogao nam je da Novi Sad postane evropski centar kulture. Ovi dosovski kanidadati svi ujedninjeni protiv Aleksandra, mogu da mrze, prete, mogu da u bolesnim umovima mogu da prave crni scenarijo. Džaba im sve, oni su prošlost, a mi budućnost. Dragi prijatelji ja nema isceljujući osmeh, ali vidm ljud kojima se vratio osmeh. Ljudi mogu da žive pristojno od svog rada, da žive, da leče da imaju pristojnu starost. Samo brže, jače i bolje. Pobedićemo ih i 2. aprila. Samo Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

12.03- Miting počeo čitanjem pisama podrške

Autor: Foto: Kurir