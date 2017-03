KURIR TV UŽIVO U BEOGRADSKOJ ARENI Peter Sijatro: Neću dozvoliti da bilo ko blokira put Srbije u EU

Na skupu će, govoriti predsednik Srbije i osnivač SNS Tomislav Nikolić, bivši kancelar Nemačke Gerhard Šreder, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, kao i lider SPS i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.



Okupljenima će se obratiti i potpredsednik Državne Dume Ruske Federacije Petar Tolstoj i glumac Lazar Ristovski. Potom će se učesnicima i gostima obratiti i lider SNS i predsednički kandidat Aleksandar Vučić.

17.03 - Peter Sijarto - On se obratio na srpskom. čast mi je da što mogu biti ovde i da govorim na predizbornom skupu SNS. Da je pre nekoliko godina srpski predsednički kandidat pozvao nrekog mašarskog predstavnika na predizborni skup, to bi bilo teško. danas je situacija promenjena. Dobrosusedski odnosi i prijateljstvo jačaju vas i nas. Dok konflikti čine slabim. Dobri odnosi između Mađara i Srba su uspešni zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Aleksandar vučić je preuzeo takve korak i kompromise koje mogu da preduzmu samo hrabir ljudi. U današnjem svetu, koji se brzo menja potrebni su nam hrabri lideri. U interesu Mađarske je da Srbija bude jaka. Sa Vučim postoji najveća šansa da integracioni proces u EU najuspešniji, a mađarska će vam u tome pomoći. Dragi srpski prijatelji mi cenimo što ste mnogo toga učinili za Mađare u Srbiji. Oni su na evropskom nivou. Dragi Aleksandre obećvam vam da nećemo dozvoliti to da neki od briselski institucija i članica EU blokira vaš put u EU.

16.51 - Gerhard Šreder nekadašnji kancelar Nemačke - Dragi Aleksandre Vučiću, Srbija se suočava sa presudnim izborima. Ovde se radi o nastavku puta u EU i pomirenja i pridruživanja susednih država i nastavku reformi. Na taj način se stvara osnov za članstvo u EU, prosperitet zemlje. Večeras sam ovde da podržim one koji su se opredelili za Evropu, to se odnosi na Aleksandra Vučića koji je kao premijer predano radio na tome kao premijer. Aleksandar je uvećao ugled Srbije koju poštuje mešunardona zajednica. On je produbio odnose Srbije sa EU, SAD i Rusijom. EU zna da se Aleksandar zalaže za pomirenje u regionu i zalaže za regionalnu saradnju. Aleksandar Vučić je simbol evropske perspektive Srbije. Aleksandar je bez sumnje budućnost Srbije u EU. Taj cilj nalaže da se nastavi dosledan put ka Evropi. Dame i gospode, ja kao bivši kancelar SR Nemačke znam kako je teško sprovesti reforme. Aleksandar zna važan princip, a to je dobrobit zemlje. Aleksndar zna ono što je neophodno uraditi, on je to ispunio i s pravom očekuje poverenje birača. Ljudima je jasno ako se ne sprovode reforme privredni rast i udoban život na duži rok se ne mogu sprovesti. Ja samo mogu da vas podstanknem da krenete putem reformi, to će se isplatiti. Za evrpsku zemlju sa veličanstvenom kulturom. Svakome u EU je jasno da im je poreebna Srbija, kao što je Srbiji potrebna EU. Zato podržavam Vučića.

16.43 - Tomislav Nikolić: Izabrali ste Aleksandra Vučića i došao sam danas da podržim njegovu kandidaturu. Aleksandre u politici smo zajedno 25 godina. prošli smo ne razdvajajući se svaki korak u politici. Želim da pobediš i pobedićeš na predsedničkim izborima. Bio sam prvi saborac vlade i pomagao sam joj uvek. Svoj mandat proveo sam kao da sam puškom ušao u kabinet predsednika, a ne da me je narod izabrao. Građani su me izabrali da ih vodim 5 godina i oni koji me vole i oni koji ne. Izašao sam iz stranke, znao sam šta me čeka i danas bi tako postupio. Ja sam tu da ti kao i svih ovih godina budem podrška i oslonac kao i svih ovih godina. Ne bih bio Tomislav Nikolić, ne bih bio Šumadinac, da nekima kažem ne mojte vi da me aplaudirate vi koji ste me rušili. Evo prilike da mi kažete u oči da sam razbijao stranku, da sam plaćenik i da sam rušio Vučića. Aleksandre ništa nisamo dobili na poklon. ja ći i dalje da se borim za ideale. Ako ti budem potreban zbog Srbije znaš gde možeš da me nađeš.

16.34 - Miting SNS počeo intoniranjem državne himne Bože pravde.

16.33 - U Arenu ušao kandidat za predsednika Srbije Aleksandar Vučić, koji se pozdravio sa prisutnim gostima.

- Mitingu prisustvuju Svetlana Ceca Ražnatović, Nada Macura, Milenko Jovanov, Rasim Ljajić, Igor Bečeić, Zorana Mihajlović, Ištvan Pastor, Veroljub Arsić, Maja Gojković, Ljiljana Habjanoviž Đurović, Vladimir Đukanović, Igor Mirović....

16.07 - Desetine autobusa sa pristalicama SNS blokirano je na putu ka Areni. Prema poslednjim procenama u Areni je 30 hiljada ljudi, a napolju oko 15 hiljada ljudi.

15.58 - Nakon završetka koncerta Amadeus benda, u centralni deo beogradske Arene počeli su da ulaze najviši državni funkcioneri koji su ispunili deo oko bine. Skup je uveličala i Nada Macura, a okupljeni građani dobacivali su sa tribina "Eno je Macura". Radomir Nikolić, sin predsednika Srbije Tomislava Nikolića spazio je poznanike na tribinama pa je iskoristio kratko da iskomunicira sa njima i poslao im pozdrave. Isto je uradio i Zoran Babić koji je mahao onima koji su mu sa tribina dobacivali.

15.30 - Pred početak mitinga SNS okupljene je zabavljao Amadeus bend.

Autor: Foto: Dragana Udovičić,Foto: Aleksandar Jovanović