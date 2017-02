KURIR TV UŽIVO U VILI MIR Vučić: Ponižavanje Srbije nećemo nikome dozvoliti

Sastanak je održan u 14 sati u Vili Mir u Beogradu, a jedna od tema sastanka je kako se saznaje, najavljena revizija tužbe BiH protiv Srbije za genocid.

Sastanak se održava povodom zahteva bosanskog člana Predsedništva BiH Bakira Izetegovića revizije presude Međunarondog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. Dodik je, pred današnji sastanak u Beogradu, poručio da RS nikada neće pristati da bude deo bilo kakve tužbe protiv Srbije i da je reč o neovlašćenom postupanju bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića s ciljem rušenja RS.

On je istakao da je Međunarodni sud pravde u Hagu već rekao svoje mišljenje o navodnoj tužbi BiH - koja nikada nije bila tužba BiH, jer Republika Srpska nikada nije na to pristala.Priča o reviziji, kako je dodao, je nelegalna, protivustavna i protivdejtonska, a njen jedini cilj je rušenje Srpske što su tokom prvog postupka u Hagu javno potvrdili bošnjački agenti, advokati i njihov američki zatupnik Frensis Bojl.

Skupština RS zakazala je sednicu za 27.februar na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti zahtev za reviiju presude. Na toj sednici poslanicima bi trebalo da se obrate Dodik i Ivanić.

15.30 - Sa bakirom ću se sastati na sednici predsedništva BiH. Da li on poštuje institucije predsedništva ili ne, rekao je Ivanić. OIn je rekao da je još u julu prošle godine znao da Izetbegović potpisao ugovor sa Sofitćem.

15.24 - Odnos međunarodne zajednice, da oni istinski kažu ko je krivac. Moj odgovor je da ne očekujem ništa. Za nas je najvažnije kad ćemo da razgovaramo. Kad napadnete šefa vlade jedne države. I za sve to vreme smo ćutali ni reč nismo rekli, rekao je Vučić. Mogao bi danima pričati šta je to BIH, da li to postoji. radi se o razuzdanom nacionalizmu Bošnjaka koji imaju identičan odnos prema Srbima i Hrvatima. Hrvatima u BiH pripada samo 5 Kantona. Onakava kakva je zamišljena BiH ne funkcioniše. BiH nije Bakir Izetbegović i Bošnjaci. On ne predstavlja. Samo zajednički stav je stav BiH, a ne pojedinica. Ako ne budemo pitani od BiH nema ništa, ona je nemoguća i neuspešna zemlja. Zbog neuspešnih stranaca moramo da fingiramo odnose. Apsolutno se slažem sa premijerom , predsednikom i gospodinom Ivanićem, mi nismo avaturisti. Mi želimo da se čujemo i da se vidi naš glas i to koliko nam po Dejtonu pripada. Ovo je prilika da se rasčisti nasilje visokog predstavnika. Obavešten sam da že za 10 dana protiv mene i Ivanića biti podignuta optužnica zbog refrenduma.

15.17- Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije. Očigledno je da neki ljudi i dalje žive u prošlosti. Srbija ni na koji način se nismo mešali u odluku da donesu jednu ili drugu odluku. To je njihovo suvereno pravo. Naši odnosi su ovim vraćeni 25 godina u nazad. Vitalni interes Srbije je očuvanje mira i stabilnosti, da odgovorimo na tužbu, pobedimo, da svoj narod i nacionalne interese zaštitimo.. Srbija će uvek poštovati integritet BiH i RS. Primarni cilj Srbije. Ponižavanje Srbije nećemo nikome dozvoliti. O licemerju međunarodne zajednice bi imao mnogo šta da kažem. Danas kada se potežu mnogo ozbiljnije stvari, svi mi znamo da su naš cilj i interes mir i stabilnost. Mi ćemo mir da sačuvamo. Ponekad se potrudite da imate isti princip. Poruka za svakog Bošnjaka i građanina BiH Srbija istinski iskreno želi mir, rekao je Vučić.

15.13 - Drago mi je da sam razgovarao sa predsednikom i premijerom Srbije. U periodu koji sledi, bićemo u dnevnoj komunikaciji, pratiti sadašnju situaciju i preduzimati odgovarajuće mere.Mi imamo nameru da koristimo institucije u našem interesu. Šta je to konkretno sledi u narednim danima. Revizija je pravno neutemeljena. Mimo svake logike bi bilo da se ona prihvati. Ova tužba je razgolitila odnose u BiH. Odnose u BiH srušio je Izetbegović. Ekipa će otići svesno ranije, argumetacija je na našoj strani. Srbi su pokazali da mudro i pametno razgolite odnose koji dolaze sa strane. Krajnje vreme je da granti Dejtona izađu i kažu da se ovim ruše pozicdije Dejtona i to ne od strane Srba nego od Bošnjaka, kaže srpski član predsedništva BiH Mladen Ivanić.

15.09 - Ovde nije pitanje pravda. Da ima prava ova odluka ne bi mogla biti pokrenuta. Ovo je akt mržnje Bošnjaka prema Srbima i postizanje dva cilja dobijanje desetine milijardi odštete i ukidanje RS zbog nekog genocida koji se nije ni desio. Bakir Izetbegović zatvorio je vrata BiH ugasio svetlo njenoj perspektivi, rekao je predsednik RS Milorad Dodik. Krah poverenja među narodima u BiH postoji. Zahtevi su isti kao i pre 15 i 20 godina. Alija Izetbegović nije bio nikakv predsednik BiH, ali to nije smetalo sudu da to prihvati. Nadam se da že međunarodni sud to odbiti.

15.06 - Danas smo se sastali ne samo prvi put. Republika Srpska nije učinila nijedan potez koji bi destabilizovao BiH. Da li ovim pokretanjme Izetbegović otkriva ciljeve. Neizvesno je kakve odnose bošnjački člna želi odnose sa Srbijom, rekao je predsednik Nikolić. On je dodao da će međunardona zajednica morati da se oglasi da li su za ovo. Srbija će stajati uz Srbe u Bosni i davato podršku RS. Srbija neće da podrži ničiju neustavnu odluku, posebno onu neoustavnu da se krene u napad na srpski narod.

15.06 - Posle zajedničkog sastanka očekuje se obraćanje četvorica lidera.

Autor: Foto: Dado Đilas