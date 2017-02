MIHAJLOVIĆEVA: Vučić kandidat i pobednik na izborima, nema kompromisa ni trgovine

"Nema kompromisa i trgovine, Nema trgovine sa onim što je budućnost Srbije" poručila je Mihajlović.Ona je, na konferenciji za novinare, odgovarajuići na pitanja, rekla da je potpuno jasno zašto SNS želi da njen kandidat bude Vučić, navodeći da je cilj pobeda u prvom krugu i nastavak politike stabilnosti i prosperiteta Srbije.

"Najvažnija je Srbija" podvukla je Mihajlović.Prema njenim rečima jedan od motiva Tomislava Nikolića da se kandiduje za predsednika jeste podela SNS.

"Čim je Predsedništvo zasedalo i donelo jednoglasnu odluku i da je to predlog za GO tog trenutka prestaje bilo koji razgovor, jer je to stav članova Predsedništva", istakla je i objasnila da nakon takve odluke nema više razgovora i da neko onda izlazi sa svojom kandidaturom protiv svoje stranke.

Ona je dodala da niko u stranci ne krije da je bio iznenađen načinom na koji je javnosti prezentirana kandidatura Nikolića uz ocenu da to nije bilo fer te da "baca senku na Tomislava Nikolića".

Kako je rekla morate snositi posledice svojih odluka, a stranka nikada ništa neće loše reći o svom osnivaču.

Mihajlović je navela i da je kandidat Vučić i da ne veruje da će još neko istaći svoju kandidaturu, a na pitanje da li će Vucičh prisustvovati sednici GO, pošto se spekulisalo u medijima da neće, Mihajlović je izrazila uverenje da će lider stranke biti prisutan.Na pitanje da li će sednici prisustvovati i Nikolić ona je ukazala da on nije član GO te da je i dalje aktuelni predsednik Republike.

