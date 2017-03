MILAN STAMATOVIĆ: Jedini sam na lokalu pobedio Vučiča i znam kako da pobedim opet

"Istraživanja me ne interesuju, nije me bilo ni na lokalu, pa sam pobedio četiri puta, a i jedini sam od svih kandidata pobedio i Vučića i znam kako da ga pobedim ponovo", rekao je na B92 Stamatović, koji je predsednik opštine Čajetina.

On je naveo da se kandidovao za predsednika Srbije kako bi mogao da ukaže na zloupotrebe na lokalnom nivou, koje se prenose i na državni nivo.

"A kao neko sa lokala, ne mogu da dodjem do zatvorenih, cenzurisanih medija", rekao je Stamatović i dodao da živi s narodom, dolazi iz naroda i da ima rezulate o kojima svi pričaju.

Predsednički kandidat iz Čajetine naveo je da se godinama trudi da dodje i do gradjevinske dozvole kako bi taj kraj nastavio da se razvija, te da vlast želi da prikaže da gondolu želi da gradi bez dozvole.

"Mi smo jedini koji tražimo dozvolu, ne možemo da je dobijemo. Ne želimo da gradimo bez dozvole. Uporno ukazujemo na to da vi imate premijera koji u Novom Pazaru otvara stadion, ministarku koja otvara lift bez upotrebne dozvole", rekao je Stamatović.

Prema njegovim rečima, opština je rešila sva pitanja s privatnim licima i institucijama, ali je sporno "zemljište u vlasništvu države koje je dato na korišćenje nepoznatim ljudima".

"Ako neko dozvoljava Zukorliću da gradi (bez dozvole u Novom Pazaru) samo zato što je dao podršku premijeru, mi možemo da se šalimo da ćemo i mi. Promovišemo naš humor, jer hoćemo da probudimo javnost, uspavanu Srbiju koja nemo gleda šta se dešava. Šalimo se sa režimom koji je raskućio ili želi da raskući ono što su generacije sticale", kaže Stamatović.

Upitan kako gleda na to što je pre par meseci tvrdio da nikada neće napustiti Srpsku narodnu partiju, a to je ipak učinio, Stamatović je naveo da se na to odlučio jer je SNP stala uz Vučića.

"Ako partija koju sam osnovao s Nenadom Popovićem ne želi da podrži mene, već stane iza premijera, nemam tu šta da tražim. Promovisaću svoj program na svoj način", kaže on.

Stamatović navodi da se zalaže za "zdrav odnos sa Rusijom" i da se briselski sporazumi vrate u okvir UN, zbog toga što Srbija u UN ima prijatelje Rusiju i Kinu.

Srbija bi, kako je dodao, morala i na ekonomskom polju da se oslanja na Rusiju i Kinu, jer ne bi bilo dorbo oslanjati se na skupe kredite i donacije iz Evropske unije, zato što to nijednu zemlju nije izvuklo iz krize.

Predsednički kandidat iz Čajetine dodao je da će u drugom krugu, ako on lično ne prodje, podržati kandidata opozicije.

