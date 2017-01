MILORAD DODIK ZA KURIR: Doživeću ujedinjenje Srbije i Srpske!

Zadovoljan potvrdom na referendumu, a ravnodušan na reakcije iz Sarajeva, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u božićnom intervjuu za Kurir najavljuje da će proslava 9. januara, Dana RS, biti spektakl kojim će Srbi sa obe strane Drine pokazati jedinstvo. Takva poruka se, kako kaže, može čitati i iz činjenice da će mu glavna zvanica u Banjaluci biti predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Dodik poručuje da u 2017. ulazi ofanzivno i ne krije da će biti zadovoljan tek kad RS i Srbija postanu jedna država.



- RS je pokazala da zna da održi deo svog najvažnijeg identiteta, a to je nesumnjivo njen dan. Sve drugo se zna, i ukidanje, i referendum i opredeljenje ljudi. Ovo će zaista biti prilika da ljudi širom RS na najbolji mogući način pokažu zajedništvo i jedinstvo. Ne samo da je ovo prva proslava posle referenduma, već je i jubilej, jer slavimo 25 godina od formiranja RS. Energija koja je okupljena oko tog datuma i interes ljudi doveli su nas u poziciju da to organizujemo na visokom nivou. Pored niza manifestacija širom RS, u Banjaluci će se održati parada u kojoj će učestvovati učenici, studenti, policajci, vojni veterani... Nakon toga, biće priređena velika akademija posvećena upravo 25-godišnjici RS i na njoj će, osim mene, govor imati predsednik Nikolić. Biće više od hiljadu zvanica, a sledi i svečani prijem. Kako to običaji i tradicija nalažu, sve će početi liturgijom posvećenom tom danu, odnosno prazniku - Danu Republike i Svetom Stefanu.



Hoćete li zvati kolege iz Sarajeva?

- Redovno pozivamo određene strukture iz Sarajeva, pre svega srpske predstavnike. Ranije smo pozivali i Bošnjake, ali se oni nisu odazivali i sad smo odustali. Neki od Hrvata i dođu povremeno. Nama je važno da tu budu ljudi koji su nama dragi.



- Mogu svoje reakcije da obese mačku o rep. Mi to ne radimo zbog njih i neka razumeju kako god hoće i paradu i proslavu. Naravno da znam da nisu blagonakloni. Evo, Bakir Izetbegović je rekao da je postojanje RS opasnije od terorizma. To je teška kvalifikacija koja sve nas vređa. A ona je motivisana potrebom Izetbegovića da sakrije svoju umešanost u promovisanje i organizovanje terorističkih grupa i pojedinaca koji su širom BiH, a kasnije i odlaskom na sirijska ratišta pokazivali upravo koliko je taj terorizam opasan i predstavlja pretnju miru u savremenom svetu.- Pa to svi znaju. Kad se dese teroristički napadi, Izetbegović govori da su to maloumnici, da im nešto nije dobro... To je maliciozno. Pokušavao je da umanji značaj tih napada. To je nekako pilo vodu dok je bilo manjeg obima, baš kao i kod ovih Zapadnjaka koji su pokušavali da održe stereotip koji su ranije stvorili u BiH. A BiH je neodrživa zemlja. Ona više nije ni jadna, nikakva, već je neodrživa. Tamo ne prolaze dobro ni Srbi, ni Hrvati, a ni sami Bošnjaci. Srbi i RS će bez oklevanja uspostaviti sve svoje zahteve koji joj pripadaju u skladu s Dejtonskim sporazumom.- Naravno, biće ofanziva. Pre svega imam na umu političku ofanzivu, koja podrazumeva uvažavanje realnosti. Sigurno ćemo raditi na novom pozicioniranju RS i na unutrašnjem i na globalnom planu. Ako ne bude razumevanja za dogovor u BiH, mi nemamo razloga da ostajemo u njoj.- Na unutrašnjem planu, moj partner je narod RS, koji to hoće i želi, a mislim da je na spoljnjem pametno razumeti kontekst u kojem se stvari dešavaju i u tome nema posebne vezanosti za ovo ili za ono. Evo, postoji jedna sjajna ideja o kojoj smo nedavno mogli da čitamo, a to je da se RS izdvoji i napravi zajednicu sa Srbijom, i to zajedno sa četiri opštine Kosova. Uz to ide i vraćanje dominantno srpskog predznaka Crnoj Gori. To sve bi nam dalo dugoročno rešenje za stabilnost Balkana.- Osnovni problem je krenuo onog trenutka kad su Amerikanci na ovom prostoru počeli da realizuju svoju koncepciju države-nacije. Slažem se sa univerzalnim principom da nacije i narodi treba da imaju svoje države tamo gde su dominantni. Onda su Amerikanci, zbog svog pragmatizma, rekli da BiH nema tri nacije, već jednu i tu je greška. Nema razvoja BiH u ovakvoj konstelaciji odnosa. Ovo je mučilište u kojem niko nije zadovoljan, ni mi koji tamo živimo niti stranci koji su želeli drugačiju BiH, ali ni muslimani koji su želeli svu BiH, a dobiće je sve manju. Hrvati pogotovo nisu srećni, jer su frustrirani zbog svoje pozicije u federaciji. Prema tome, to je mesto nezadovoljstva, a ne perspektive.- Nisam uveren da ću to doživeti kao funkcioner, ali će za mog života ta konstelacija postojati. Treba prepoznati da dolazi vreme reafirmacije država i ono će ubrzati raspad ovakve BiH. BiH se ne može reafirmisati, jer nikada nije bila dovoljno stvorena da bi postojala i da bi je kritična masa ljudi volela. Ko voli BiH? Možda nekoliko desetina hiljada ljudi na Baščaršiji. Dosta je trpnje. Verujem da ne moramo više da trpimo.- Kosovo jeste bolno pitanje, ali moramo da otvorimo taj dijalog u srpskom narodu i da kažemo da četiri opštine treba da ostanu u sastavu Srbije.- Verujem da nismo. To bi bila nekakva satisfakcija. Time bi prestao da živi onaj osećaj kod Srba da smo poniženi u svemu tome. To je, uostalom, realno, jer je na prostoru gde je većina Albanaca nemoguće uspostaviti vlast, bez obzira na idealizam koji neki pokušavaju da prospu ovde u Srbiji. Mislim na priču o vraćanju Kosova u političkom i teritorijalnom smislu Srbiji.- Nisam s njima pričao o tome. Samo mislim da je potrebno da napravimo jedan novi pristup, s obzirom na to da je u svetu zavladala nova konstelacija odnosa. Samo oni zabluđeni svojim prethodnim idejama ne žele da je vide, pa veruju da treba ostati na istim pozicijama. Evo, i muslimani u BiH se bore za BiH, ali je to njihova zabluda. Ponašaju se arogantno, a to su pripisivali Srbima na početku raspada bivše Jugoslavije. Misle da imaju prirodno pravo na neku iluziju koja se zove BiH. Banjaluka nikad više neće biti njihova, Trebinje nije njihovo, RS nije njihova...

- Srebrenica je sada i politički integrisana u RS, a ti zahtevi su čiste budalaštine. Taj bivši načelnik koji je to tražio je zato i bivši. Besmisleno mi je i da komentarišem to. Ako hoće da se dogovorimo, možemo sesti. Ništa ne želim protiv Bošnjaka da učinim, ali RS je tapija srpskog naroda i više niko ne može da razgovara o nekakvom pomeranju tamo ili ovamo.- Ma on se pretvorio u jedan lutajući cirkus. Gde god dođe, priča ono što neko očekuje. Ode u Sarajevo i napravi Hrvatima vekovnu političku štetu, onda ode u Zagreb da se tamo njima dodvori i priča svašta o nama Srbima. Misli da će tako prodati svoje ostajanje na poziciji koja mu donosi 25.000 evra mesečno i veoma je zainteresovan da tamo što duže ostane.- Spremam se, ali još čekam da mi odobre redovnu vizu. Verujem da ću posle odbijanja diplomatske dobiti ovu običnu i otputovati na svečanost na koju sam pozvan.

O službama

PRATE I MENE I DRŽAVNI VRH SRBIJE



Jeste li iznenađeni time što službe BiH prisluškuju zvaničnike Srbije?

- Ih, otkad sam ja čuo za to. Pa mene bar deset službi prisluškuje. Ipak, iznenađuje me što u toj obaveštajnoj agenciji s muslimanima i Hrvatima sede i Srbi koji predstavljaju RS i pitanje je zašto oni nisu to sprečili. Inače, znamo da se to dešava već nekoliko meseci.



I koji srpski zvaničnici su „na merama“ Sarajeva?

- Najvažniji ljudi, državni i vojni vrh Srbije. Prate i nas u RS. O Đinđiću

UHAPSITI POLITIČARE KOJI SU NAREDILI UBISTVO



Propao je još jedan pokušaj da saznamo političku pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića. Kako gledate na to da ni posle 13 godina nema političke volje?

- Bilo je nekoliko vlasti u Srbiji i teško bi bilo pričati o jedinstvenoj političkoj volji. Svi su imali priliku da to urade. Ako postoje nalogodavci iz političke sfere, oni moraju biti procesuirani. To bi bilo normalno i logično i smatram da je to stvar tužilaštva i sudova. Nemam ništa protiv anketnog odbora ako bi se time nešto pomaklo s mrtve tačke. O Božiću

UNUCI SU MI RAZLOG ZA SREĆU



Kako ćete proslaviti Božić?

- U porodičnom krugu i sa svim obredima koji idu uz tu priliku. Ova 2016. mi je donela novog unuka i novu unuku i sad sam srećni deda petoro unučadi. Meni je to dovoljan razlog za božićnu sreću.



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić