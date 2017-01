MINISTARKA ANA BRNABIĆ ZA KURIR: Palma me je zvao na bunga-bunga žurke

Ana Brnabić, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u novogodišnjem intervjuu za Kurir priča o svom odnosu sa premijerom Vučićem, ali i predrasudama koje je imala o njemu. Ističe da ne želi da potencira to što je gej, ali i da neće da ćuti. Razočarana je što Parada ponosa nije uspela da se održi u vreme vlasti Demokratske stranke i otkriva da se za ova četiri meseca često pitala da li je trebalo da prihvati ministarsku poziciju. O Draganu Markoviću Palmi kaže da se zasad međusobno razumeju i da je sve OK, dokle god nema verbalnog i fizičkog nasilja.



Ovo je prva Nova godina koju dočekujete kao ministarka. Kajete li se što ste prihvatili ovu poziciju?

- Dešava mi se da ponekad ustanem ujutru i kažem šta mi je sve ovo trebalo, ali onda se tokom dana desi mnogo onog zbog čega budem srećna što sam prihvatila poziv da uđem u Vladu. Postoji mnogo mogućnosti da uradim dobre stvari za Srbiju i njene građane. Priznajem, nije sve kao što sam pretpostavljala. Izračunala sam da nekako u tri nedelje imam jedan dan slobodan. Ne treba se zbog toga žaliti i kukati. Što sam tražila, to sam i dobila.



Imate li strah da se ne istrošite?

- Nadam se da će mi ministarska pozicija koristi. Ljudi me pitaju zašto sam s jedne uspešne i fantastično plaćene pozicije, sa karijerom koja je bila puna perspektive za napredovanje prihvatila ovakvu ponudu. Sa svojom 41 godinom potpuno sam situirana i mogu sebi da dozvolim da budem u Vladi i ne očekujem ništa materijalno.



A šta želite?

- Da uradim nešto za svoju zemlju. I to nije fraza, to je moja obaveza. Htela sam da odem davne 1995. Studirala sam i magistrirala u inostranstvu. Ali uvek sam želela i znala da ću se vratiti.



Da li sebe vidite kao političara, bez obzira na to što niste član stranke?

- Sve više sebe vidim kao političara. Priznajem, neke stvari ne razumem u politici.



Šta konkretno?

- Neke stvari su u domenu politike, a u stvari su u domenu nacionalnih interesa. Valjda ne bi trebalo da bude sukoba baš u svemu između vladajuće većine i opozicije. A ima ih.



Na primer?

- Evropske integracije. To mi nije jasno. U Skupštini smo imali raspravu o budžetu. Premijeru je stigla poruka da će Nemačka podržati otvaranje sva tri poglavlja, što je fantastična stvar, a na to su aplaudirali samo poslanici vladajuće većine. DS i ostale stranke koje su iz nje proizašle nisu. Da sam u opoziciji, verujte da bih na tu vest aplaudirala.



Da li ste imali predrasuda prema svom sadašnjem šefu, premijeru Aleksandru Vučiću?

- Imala sam dok ga nisam upoznala. Vučić je čovek koji je učinio sve što sam očekivala da će učiniti Demokratska stranka od 2000. naovamo.



Bili ste uspešni i u vreme vlade DS. Da li vas je iznenadilo što od njih nikada niste dobili poziv da budete deo vlade?

- Jeste. Ali Vučić je time dokazao da je njemu mnogo manje nego svima ostalima važno da li ste u stranci ili niste.



Vidite li sebe kao člana SNS?

- Razmišljala sam o tome, ali me plaši to što stranke menjaju svoje postulate.



Da li vas je Vučić pitao?

- Nije, iskreno. Iako ću sigurno izazvati mnogo negativnih komentara na društvenim mrežama, otvoreno ću reći da čvrsto stojim uz Vučića. Pitam se da li je moguće da DS nije mogao da obezbedi organizovanje gej parade. Meni je to neverovatno. Da stvar bude mnogo, mnogo gora, imali smo izjave čelnika DS: „Ej, ja sam protiv toga, ali mora, eto, ja se ograđujem, ja nisam gej“. U Vučićevoj vladi se niko nije ograđivao, niko nije raspravljao, to je ljudsko i ustavno pravo. Kako da vam kažem, to je za mene „ćao, zdravo“.



Niste krili da ste gej?

- Nisam htela da to bude tajna, niti je Vučić od mene tražio da bude tajna. Mislim da bi moja seksualna orijentacija u ranijim vladama sigurno bila problem. Neću da potenciram da sam gej, ali neću ni da ćutim. I to je još jedna stvar za koju mislim da jeste makar za milimetar promenila Srbiju nabolje.



Mislite li da će u Srbiji doći vreme kada će se gej parada održavati bez prisustva ogromnog broja policajaca?

- Sigurna sam da hoće. Još važnija stvar bila je da MUP postavi oficira za vezu sa LGBT zajednicom, nekoga ko je otvoreno gej. Bravo za ministra Stefanovića i Aleksandra Stojmenovića, jer je za to trebalo hrabrosti.



Da li je za vas Srbija postala toliko normalna da se u javnosti pojavite sa svojom partnerkom?

- Još uvek ima jakih predrasuda. S druge strane, užasno mi je kad neko kaže da je Srbija ta balkanska homofobična patrijarhalna zemlja, jer mislim da to nije. Pa i ja sam imala predrasuda prema Vučiću. A meni je premijer dao tolika leđa.



Kažete da imate premijerova leđa?

- Da, imam utisak da imam premijerova leđa.



Da li vas štite?

- Kako da ne. Meni je od početka bilo neverovatno da postavite ministra koji je otvoreno gej. Bez prave i konkretne podrške teško da bih mogla da budem operativna na čelu resora za lokalnu samoupravu. Znate, ja radim sa 145 opštinara.



Kakav je vaš odnos sa Draganom Markovićem Palmom?

- Zvao je me da učestvujem na njegovim bunga-bunga žurkama.



A šta su bunga-bunga žurke?

- To sam i ja pitala. Objasnio mi je. Na tim bunga-bunga žurkama se zabavljamo, pevamo, tu mogu da se ljube muškarci sa ženama, žene sa ženama, ali ne mogu muškarci s muškarcima.



Kako ga doživljavate?

- Imamo potpuno različite vrednosti, ali o poslu, naravno, možemo da se dogovorimo. Ne moramo svi da imamo ista razmišljanja. Rekla sam, dokle god nema verbalnog i fizičkog nasilja, sve je OK.



Možda Palma i promeni mišljenje?

- Nadam se. Još jedna stvar koja je važna i nije dovoljno pomenuta - imate veći procenat žena u ovoj vladi nego što je to prosek u EU. Imate ozbiljna ministarstva koja vode žene. Čini mi se da vlada premijera Vučića radi mnogo na više polja i da to nije dovoljno priznato od takozvane građanske elite.



I vi ste deo te građanske elite?

- Nadam se da jesam, jer su moje vrednosti zasnovane na vrednostima koje čine suštinu modernih građanskih društava.



Zašto je toliki otpor prema Vučiću i onome što radi?

- Ne znam i ne razumem. Činilo bi mi se da je potrebno malo više objektivnosti. Da se za neke stvari koje su dobre kaže da su dobre. Ne može da se spori da je uvedena fiskalna konsolidacija, da je propadanje Srbije zaustavljeno, da su evropske integracije brže nego ikad.. Ako bih volela da se nešto promeni u 2017, volela bih da razgovaramo o tim stvarima i podržimo ih, a loše da kritikujemo. U ovom trenutku čini mi se da LDP to pokušava.



Ali Jovanović se otvoreno nudio da bude deo vlade.

- On je i dalje opozicija.



Ova 2017. nam je izborna, kada su u pitanju predsednički sigurno, a možda ćemo imati i parlamentarne. Kako se to vama čini?

- Ne razmišljam o vanrednim izborima. I to nije odluka na koju ja mogu da utičem.



Anine novogodišnje želje



Aleksandru Vučiću

→ Da se manje nervira



Ivici Dačiću

→ Da se možda malo više nervira



Tomislavu Nikoliću

→ Srećna Nova godina



Draganu Markoviću Palmi

→ Da završi sa uvođenjem elektronskih matičnih knjiga u Jagodini



Građanima Srbije

→ Da veruju u sebe. Mnogo zdravlja i sreće. Da ne budu kuriri službenicima.

Planovi za 2017.

SRBIJA BEZ ŠALTERA



Koje su to tri stvari koje ste zacrtali za narednu godinu?

- Da uvedemo elektronski sistem koji povezuje šest najvećih institucija kako bi zaživeo Zakon o opštem upravnom postupku. Da ljudi ne idu više od šaltera do šaltera, da postavimo temelje za dodatne elektronske servise, da završimo sa matičnim knjigama, što nije urađeno sedam godina...

O slobodnom vremenu

PRANJE SUDOVA ANTISTRES TERAPIJA



Šta radite u slobodno vreme?

- Kad ga imam, volim da čistim kuhinju i da kuvam. Volim da ređam sudove u mašinu. To mi je kao antistres terapija.



Kako ćete provesti novogodišnje praznike?

- Mislim da ću otputovati van Beograda jer je to redak trenutak kad mogu da odsustvujem, pošto je praznik. Da kao ministar u Vladi mogu da odem, a da ne propustim mnogo.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Sandra Mališić,Foto: Nebojša Mandić