MRKONJIĆ: Ukoliko Vučić bude zajednički predsednički kandidat imaće podršku SPS-a

BEOGRAD - Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić je rekao da ukoliko Vučić bude zajednički kandidat, imaće podršku SPS, a ukoliko to bude Nikolić - "razmisliće se malo".

SPS je uvek imala svog kandidata, i jedna ozbiljna politička opcija treba da ima svog kandidata, istakao je Mrkonjić gostujući u Novom danu N1.Kako kaže, Nikolić je dobro radio svoj posao, pošteno, a dodaje da ukoliko Vučić bude kandidat "on će naravno pobediti u prvom krugu".

Navodi da to rejtinzi pokazuju, a da prema njima Dačić treba da bude kandidat broj 2.

"Ivica Dačić je moj, ja sam mlađima ustupio mesto, i mislim da je red za mlađe ljude", dodao je.

Mrkonjić je mišljenja da je Dačić bolji kandidat od Nikolića, i naglašava da će se tek o tome razgovarati na organima stranke. Dodao je i da je važno da se vidi najpre šta su ideje i program koalicije.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u sredu da bi poraz kandidata Srpske napredne stranke na predsedničkim izborima značio njegov odlazak s mesta predsednika Vlade Srbije.

"Mislim da je Vučić to rekao brzopleto, u svom stilu, ali poštujem njegov takmičarski duh. Mislim da ne treba takve izjave da daje", rekao je na to Mrkonjić, dodajući da treba sagledati gde je Srbija stigla i šta je uradila. Nastavili smo sve projekte koji su započeti i u prethodnim vladama, naveo je pobrajajući i druge rezultate, i dodao da je sve to je obaveza za Vučića.

"Ukoliko Vučić bude kandidat, SPS će podržati zajedničkog kandidata, ako to bude Nikolić - onda ćemo da razmislimo malo", navodi Mrkonjić.

Već ćemo u toku januara znati šta je perspektiva, dodao je.

