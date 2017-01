NASTAVLJENO PLJUVANJE Pajtić: Vulin šmrče i brašno uz drogu

Bojan Pajtić, bivši premijer Vojvodine i nekadašnji šef DS, drugi dan zaredom ne ostavlja na miru Aleksandra Vulina, ministra rada, zbog skandala s drogom.



Pajtić je, između redova, naveo da mu se Vulin jučerašnjom izjavom - da se on razume u pušenje i duvanje, te da ga je ostavio dečko, pa ima kad da bude duhovit - merači, odnosno nabacuje. Još je rekao da ministar rada krizira zbog droge.

- Je l‘ se i vama čini da Vulin zapravo merači na naslovnoj Kurira? Bože me oprosti - napisao je Pajtić na Tviteru uz sliku naslovne strane jučerašnjeg Kurira.



Potom je, uz istu fotografiju, za ministra rada u Vladi Srbije, opet uvijeno, naveo da se drogira.- Ono kad Vulinu uvale više brašna u dozu nego inače - napisao je Pajtić, a u prepisci sa ostalim tviterašima još je naveo da nije on kriv što Vulin „nije uzeo lekić“.- Apropo g. Vulina mali kviz. Ako se ministar građevinarstva juče ugradio, šta je učinio ministar rada? Umesto da ponese ostavku jer je ministarstvo deo distributivnog lanca mafije, Vulin će istražiti ko službenim autom ide po burek - napisao je bivši šef demokrata.Ministar Aleksandar Vulin je ove prozivke oćutao, nije odgovorio na SMS poruke, dok Igor Mirović, funkcioner SNS i premijer Vojvodine, kaže da su Pajtić i Vulin razmenili najprljavije rečenice koje je do sada čuo u političkoj karijeri.- Pajtić je profesor, predaje deci od 18-19 godina. Ne opravdavam ni to što je Vulin rekao. Ovo je nezabeleženo, dugo sam u politici i ovo je najprimitivnije - kazao je Mirović za Kurir.Na pitanje da li bi on tužio Pajtića da je na Vulinovom mestu - da ga neko optuži da se drogira - premijer Vojvodine je rekao:- Morate reagovati da zaštite sebe, svoju porodicu. Verovatno bih reagovao. Mada, time dajete na značaju nekome ko je dotakao dno, dno primitivizma, i to je problematično. Ovo je neka vrsta Pajtićeve histerične reakcije.Bojan Pajtić kaže da neće tužiti Vulina za uvrede.- Taman posla. Posle hapšenja Jablanovića upao je u apstinencijalnu krizu i uopšte me ne iznenađuje što je toliko nervozan. Još se on dobro i kontroliše kakvih slučajeva ima. Čoveku treba pomoć i podrška, a ne tužba. Tužiti ga u takvom stanju bilo bi zverstvo - kazao je Pajtić za Kurir.

Zoran Krasić

PRODAJ STOKU, KUPI KOKU



I juče su mreže gorele zbog skandala u Ministarstvu rada. Goran Ješić, poslanik DS, na Tviteru je napisao:

- Vulin može da se ponaša kako hoće. On je svestan da ne postoji nijedan sud na svetu koji bi dokazao njegovu uračunljivost.



Zoran Krasić, poslanik SRS, otišao je korak dalje, pa je u celu priču uvukao i socijaliste.

- Vulin: Nismo svi pomalo krivi. Što jes‘ - jes‘, najbolji je SPS. Svi smo mi pomalo socijalisti. Celo selo šmrče belo. Prodaj stoku, kupi koku!

