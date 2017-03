NIKOLIĆ PODRŽAO VUČIĆA I PORUČIO Evo prilike da mi kažete da sam razbijao stranku i da sam plaćenik!

"Bio si uspešan predsednik vlade. Nema boljeg od tebe. Moramo da podignemo Srbiju sa kolena. Očekujem da da nastaviš putem koji sam ja počeo pre 5 godina. Bio sam prvi saborac i podrška vladi. Svoj mandat proveo sam kao da sam puškom ušao u zgradu Predsedništva. Kao da me narod nije izabrao", rekao je Nikolić.

On je rekao da kada je izlazio iz stranke znao šta ga čeka. On je rekao da je "pred Vučićem mnogo posla."

"Ja sam tu da ti budem podrška i oslonac a trebaće ti i jedno i drugo", rekao je Nikolić.

"Ne bih bio Tomislav Nikolić, ne bih bio Šumadinac, kad ne bih rekao šta mislim nekim kvazi novinarima i analitičarima i nekim političarima. Nemojte vi da me aplaudirate vi koji ste me rušili. Evo prilike da mi kažete u oči da sam razbijao stranku, da sam plaćenik i da sam rušio Vučića. Aleksandre ništa nisamo dobili na poklon. ja ći i dalje da se borim za ideale. Ako ti budem potreban zbog Srbije znaš gde možeš da me nađeš", rekao je Nikolić.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VESTI KURIR TV 24.03.2017

http://chats.viber.com/kurir