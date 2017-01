NIKOLIĆ: Problem je navodna neutralnost EU

On je rekao da mu je poznato da albanski političari nose nezavisno Kosovo u srcu, ali ja porucio da je to nemoguće dok postoji Srbija."Mi želimo da tamo budemo vlast, znamo da je to nemoguće dok je ta teritorija pod upravom UN, ali treba naćin treba naći rešenje, ali i imati u vidu da naši građani nemaju neograničeno strpljenje, što bi mogaio da bude problem".

Nama, dodao je, ne odgovara da se stvaraju sukobi niti da se šire, ali postoji mnogo tema o kojima možemo da razgovaramo, poput neispunjenih sporazuma, formiranja Zajednice srpskih opština, ali i pitanja bezbednsoti Srba na KiM.Kako je rekao, razgovaraće se noćas s predstavnicima Prištine, ali je on lično skeptičan.

On je, inače, u razgovoru za RTS rekao da šefica evropske diplomatije Federika Mogerini nije večeras donela nikakav predlog ili papir koji treba potpisati, ali je navela da se oseća zastoj u razgovorima i da joj se čini da Beograd i Priština treba da daju odgovor zašto je situacija uzavrela.

Foto: Zorana Jevtić

Dodao je da je visokoj predstavnici rekao ono što je, kako je naveo, nama na duši i što vidimo kao problem, a to je neprekidna priča o neutralnom stavu EU, koji se, kako je naveo, ne primećuje, a sve se konstantno svodi na to da Beograd mora da sprovede svoje obaveze koje je preuzeo, dok se od Prištine to ne očekuje.

Autor: Agencija TANJUG