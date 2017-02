NIKOLIĆ: Problemi sa Zagrebom i Sarajevom zbog ultranacionalista

Nikolić je, gostujući na RTS-u, rekao da Srbija ima dva problema - "Jedan u Zagrebu, jedan u Sarajevu, a oba su izazvana nacionalizmom".

Kako je objasnio, političari stvaraju ugled među pripadnicima svog naroda na svom nacionalizmu i na tome da će odbraniti Hrvate u Hrvatskoj i Bošnjake u BiH od Srba.

"I to stvara problem. Rado bismo putovali u zvanične posete u Hrvatsku i pozivali njihove predstavnike, ali oni strahuju šta će im reći ultranacionalisti", rekao je Nikolić.On je podsetio da je primio u zvaničnu posetu u Srbiji najviše predstavnike i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali da nikada nije bio pozvan u zvaničnu posetu tim državama.

"I to je ono što izdvaja Srbiju od drugih. Srbiju ne vode ultranacionalisti, već oni koji vole Srbiju", poručio je Nikolić.

Izetbegović ne sme da sukobi narode

Povodom najave revizije presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid nikolić je rekao da je to unutrašnja potreba bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića zbog koje ne bi smeo da međusobno suprotstavlja narode koji žive na toj teritoriji.

Nikolić je večeras, gostujući na RTS-u, rekao da inicijativa za reviziju dovodi u pitanje koliko je iskrena Izetbegovićeva želja da živi u miru sa 1,2 miliona Srba.Nikolić je upitao šta znači to što se posle deset godina ponovo pokreće nešto što je presuđeno i upitao šta će biti sa srpskim narodom.

"Kako će se srpski narod osećati kada vidi da jedan narod, preko svog predstavnika, pokreće protiv njega reviziju, da osudi maticu da je počinila genocid", upitao je Nikolić.

On je podvukao da Izetbegović ne bi smeo, zbog želje da ojača svoju poziciju, da međusobno suprotstavlja narode, tim pre što i hrvatski narod u BiH, kako je rekao, nije za to."Beograd može samo da pruži podršku Bosni i Hercegovini, srpskom narodu i entitetu u BiH. Ali i učinićemo sve što je moguće, a to smo i dužni, da pružimo svu pravnu pomoć da se to odbaci kao nedostojanstveno", rekao je Nikolić.

(Foto: RTS/printscreen)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug