OCENA ANALITIČARA: Lični sukob Vučića i Nikolića samo gurnut pod tepih

Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu Đorđe Pavićević rekao je da je sukob u SNS samo gurnut pod tepih.

"Doći će trenutak da se taj sukob ponovo otvori. Da li će doći do cepanja stranke zavisi od odnosa snaga koji je sada takav da je to malo verovatno. Sukob je odložen, jer su obojica procenila da im se uoči izbora to ne ispalti" objasnio je Pavićević.

VUČIĆ POBESNEO ZBOG KURIRA: Toma u panici da mu ne propadne dogovor

BITKA ZA GLAS SLAVNIH: Koje predsedničke kandidate podržavaju poznate ličnosti?

Socolog Jovo Bakić, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, rekao da je u sukobu moraju da učestvuju dve strane približne snage.

EKSKLUZIVNO TOMISLAV NIKOLIĆ ODUSTAO OD KANDIDATURE: Aleksandar i ja ćemo zajednički voditi državu

"Ovde je jedna strana, Vučićeva, jednostavno mnogo jača. Ranije sam već govorio da Nikolić može da računa na samo nekoliko procenata na izborima, a u obzir u odmeravanju snaga trebalo bi uzeti da je pet godina van stranke. Šteta iz ovog sukoba je zapravo tih nekoliko procenata koje bi uzeo Nikolić a koji bi sprečili Vučića da pobedi u prvom krugu. Vučić je i dalje ubeđen da je to moguće (da pobedi u prvom krugu), ali to se retko ostvaruje", rekao je Bakić.

On je ocenio da je sukob u vrhu SNS lične prirode.

ŠTA ĆE BITI SA TOMOM? Evo koje opcije Nikolić ima ako se ne dogovori sa Vučićem

"Nikolić je posle razgovora sa Vučićem shvatio da bi od suprotstavljanja mogao da ima više problema nego koristi. Očigledno je da mu je Vučić predočio sa čime bi se sve susreo - od postavljanja pitanja njegove diplome do finansiranja fondacije njegove supruge. Ono kroz šta je prošao u tabloidima ovih dana bio je samo primer", kazao je Bakić.

U proteklih pet dana centralna tema medija bili su sukob i pregovori Nikolića i Vučića ko će biti predsednički kandidat SNS.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) UKRATKO SA RATKOM FEMIĆEM U 5 DO 5: Šta hoće Nikolić?

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Beta,Foto: Zorana Jevtić