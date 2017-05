OPASNE PRETNJE: Ramuš Haradinaj donosi teror na Kosovo

Bivši komadant terorističkog OVK Ramuš Haradinaj na mestu kosovskog premijera bio bi siguran znak da će na Kosovu, ali i u regionu zavladati haos. Premijer Aleksandar Vučić upozorio je da bi takav scenario, nakon kosovskih izbora, stvorio bezbroj poteškoća i problema, a šef srpske diplomatije Ivica Dačić ne krije da se plaši i onog najgoreg.

- Ako se Haradinaj domogne premijerske fotelje, nastaće haos, ali mi nećemo ćutati, kao što nismo ni do sada. Srbi na Kosovu treba da budu mirni i jedinstveni, jer će Srbija i u ovim turbulentnim vremenima i dalje biti uz njih. Haradinaj kao premijer biće svakako prst u oko pre svega Srbima na Kosovu i u Srbiji, ali bi to bila i pretnja za mir i stabilnost u čitavom regionu - kaže Dačić za Kurir i poziva međunarodnu zajednicu da ne zatvara oči na albanske provokacije.



Vojska za 90 dana



A nove provokacije su odmah stigle, i to upravo od Haradinaja, koji je juče poručio da će isterati Srbiju sa Kosova čim sedne u fotelju premijera.

- Mi nemamo projekat pravljenja problema sa Srbijom, ali Srbija neće postojati na Kosovu. Znači, država Srbija neće imati nikakvu ulogu na Kosovu - izjavio je on povodom Vučićevih upozorenja. On je takođe obećao da će u prvih 90 dana svog mandata formirati vojsku Kosova.



Nova bruka

LJIMAJ OSLOBOĐEN ZA KLEČKU



Vladina Kancelarija za KiM smatra da je nepravda trijumfovala posle odluke kosovskog vrhovnog suda da odbaci zahtev tužioca za zaštitu zakonitosti u slučaju „Klečka“, čime je potvrđena ranija odluka o oslobađanju Fatmira Ljimaja i grupe Albanaca osumnjičenih za ratne zločine.

- Društvo u kom sud postane vrhovni delilac nepravde osuđeno je na propast i zato odluka kojom je praktično pravosnažno oprana biografija Fatmira Ljimaja i njegovih saoptuženih možda jeste pobeda nekolicine, ali je poraz svih građana koji na KiM žele da žive u društvu zasnovanom na humanosti i demokratskim vrednostima - saopštila je Kancelarija za KiM.

Predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun kaže da će i Haradinaj i Tači, baš kao i svi albanski političari, hteti da iskoriste nejedinstvo Srba da proture neke svoje zamisli, poput formiranja vojske Kosova. Odgovor na Haradinaja i slične je, kako objašnjava, jačanje bloka srpskih predstavnika.- Jedinstveni nastup Srba na izborima jedina je brana od ovih opasnih namera. U suprotnom, Haradinaj će dobiti priliku da mešetari, uzme pojedine srpske predstavnika i stvori privid da ima Srbe uz sebe. Postavlja se pitanje i da li je nastavak dijaloga uopšte moguć ako kosovski premijer postane ekstremista Haradinaj, koji je tu došao upravo zahvaljujući snažnoj antisrpskoj retorici. To je pokvarena igra na koju nijedan Srbin ne treba da pristane - upozorava Drecun.Politički analitičar Dušan Janjić ocenjuje da su povod za upozorenja srpskih zvaničnika određene informacije iz obaveštajnih krugova.- Vučić očigledno ima neke bezbednosne podatke koje ne može javno da saopšti, a koji izazivaju političko-bezbednosnu zabrinutost. Postoje priče da je Haradinaj u stanju da okupi neku svoju vojsku i zapreti okolo. Međutim, nisam siguran koliko je to realno, jer to znači da on prvo mora da udari na NATO, a to je suludo - smatra Janjić.

Agonija Nastavlja se zastrašivanje

Svedoci protiv krvnika opet u opasnosti





Svedoci zločina terorističkog OVK na Kosovu žive u opasnosti, upozorava švajcarski Noje cirher cajtung. Kako se objašnjava u tekstu, oni koji bi mogli da aktuelne kosovske lidere stave iza rešetaka proživljavaju novu agoniju, jer se očekuje početak rada novog suda za istragu ratnih zločina OVK.

- Moćnici u zemlji rade sve kako bi sprečili istragu ratnih zločina - piše za Noje cirher cajtung novinarka Radio-televizije Kosovo Serbeze Hadžijaj i prenosi priču Halila (ime promenjeno), koji je spreman da svedoči pred sudom za zločine OVK u Holandiji o tome kako je pre 17 godina bio zatvoren i mučen u jednom logoru u albanskim planinama, koji su držali kosovski borci.

- Njegov prekršaj je taj što je, nakon rata, u borbi za vlast podržavao jednog kosovskog Albanca, protivnika OVK. Zbog svoje bezbednosti Halil mora da ostane anoniman. On živi na Kosovu - među onima koji bi da ga ućutkaju... Pobunjenici OVK, koji su do danas na vlasti na Kosovu, nakon rata su izvršavali političke atentate, držali logore i izvodili osvetničke akcije protiv Srba i Roma - navodi se u tekstu.

Reagovanja





Oliver Ivanović, lider GI SDP



Kontakti s Haradinajem kao premijerom bili bi neugodni sami po sebi, jer srpsko tužilaštvo ima ozbiljan predmet protiv njega. Kako će se sresti naš budući premijer sa njim, to ne znam, sa rukavicama ili bez rukavica, u svakom slučaju, to će predstavljati neugodan susret.



Aleksandra Joksimović, Centar za spoljnu politiku



Haradinajevo ime nosi simbolički i psihološki teret u odnosu na Beograd i verujem da će se, bez obzira na to ko bude premijer, ovaj proces nastaviti uz koordinaciju Brisela.

Ivana Kljajić

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Nebojša Mandić,Foto: Profimedia