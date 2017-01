OPOZICIJA I STRUKA HVALE POSAO SA NAORUŽANJEM: Dil sa Rusima odlična vest

Dogovor premijera Srbije Aleksandra Vučića da naša zemlja s Rusima uđe u zajednički projekat u oblasti namenske vojne industrije, u koji će Rusija uložiti nekoliko milijardi evra, naišao je na brojne pohvale.



Proizvodnju srpskog naoružanja koje ćemo s Rusima izvoziti u Indiju lider SRS Vojislav Šešelj ocenio je kao odličnu vest.

- Ako je tačna vest da Rusi sa Srbijom ulaze u zajedničku proizvodnju određenih sistema naoružanja, onda je to izvanredno dobra vest. Mi još uvek imamo kapacitete namenske industrije koji bi mogli da udovolje tim potrebama i to bi bila velika injekcija ekonomskom razvoju - smatra Šešelj.



Ekonomista Mlađen Kovačević istog je mišljenja.

- Najvažnije je da su to srpski proizvodi, koji se proizvode kod nas. Ta proizvodnja i izvoz imaće znatno veći efekat na rast bruto domaćeg proizvoda i životni standard - ističe Kovačević.



On smatra da je ova vrsta ulaganja veoma važna za Srbiju.

- Najvažnije je da su najvećim delom to srpski proizvodi, što ima pozitivne efekte na životni standard stanovništva, zaposlenost i ostalo. Imamo iskustvo, radnike i kvalifikovanu radnu snagu za te poslove, ne moramo da počinjemo iz početka. To je jako dobra vest - smatra Kovačević.



Podsetimo, dogovor o zajedničkom projektu u oblasti namenske vojne industrije, u kojoj će Rusija finansirati proizvodnju naoružanja koje će potom biti plasirano u Indiju, premijer Srbije sklopio je s vicepremijerom Rusije Dmitrijem Rogozinom tokom nedavnog boravka u Indiji, što je Kurir ekskluzivno objavio u jučerašnjem broju.



S. V. - S. Ð.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić