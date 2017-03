OPOZICIONI KANDIDATI ŠLIHTARE Beli: Razbiću ih sa 53 odsto!

Iako ih je, zasad, u predizbornoj trci ostavio iza sebe i isplivao na drugo mesto, opozicioni kandidati i dalje hvale Ljubišu Preletačevića Belog!



Kako je Kurir juče objavio, Aleksandar Vučić je sa 53 odsto i dalje na prvom mestu, a iza njega je Beli sa 11 odsto, dok su svi ostali ispod. Ipak, Saša Janković hvali Belog i kaže da je uradio dobru stvar:

- Parodija je dobra stvar, otvara oči, izvodi do krajnosti i razobličava sve prevare i metode vlasti. Zato hvala Preletačeviću jer će uz njegovu pomoć građani lakše izabrati ono što je Srbiji potrebno - odgovornu i pravednu državu sa institucijama koje sprovode zakone, a ne svoje kaprice i koje izazivaju poštovanje, a ne podsmeh.



Vuk Jeremić takođe kaže da Preletačević nosi dobre vesti:

- Beli je refleksna reakcija na nazadni sistem koji je sopstvene interese stavio na prvo mesto i zaboravio ne samo na probleme naroda već i na čitave društvene grupe poput penzionera, radnika FAP, „Jure“, mladih i obrazovanih ljudi koji odlaze iz zemlje u rekordnom broju. Veća izlaznost koja može da bude proizvod kandidature Belog je dobra vest za sve nas koji mislimo svojom glavom i ne verujemo u Vučićevu medijsku šarenu lažu.



Rezultati nisu obeshrabrili ni Boška Obradovića:

- Najvažnije je jačanje glasanja protiv Vučića i što veća izlaznost. Beli je simbol raskrinkavanja lažne političke elite, ali ne nudi nikakva rešenja.



Međutim, Beli nije zadovoljan ni ovim istraživanjima:

- Ja u to ništa ne verujem. Prema navodima naših najeminentnijih numerologa, cene me zasad na 23 odsto, a u drugom krugu mi prognoziraju 53 odsto. Bio sam šokiran ovim saznanjem, pa sam poslao poruku Sorošu da nam pojača kampanju - ili pobeda u prvom krugu, ili seča mog propagandnog tima. Moraju da me predstave narodu u najboljem svetlu, izabran sam, samo jako!



Vojislav Šešelj

JA ULAZIM U DRUGI KRUG



Vojislav Šešelj kaže da ga nimalo nije pomerilo to što je Beli Preletačević drugi i da je siguran da ulazi u drugi krug sa Vučićem.

- Narod treba da glasa za koga hoće. A i to nije pravo istraživanje. Kad su oni pogodili koliko imam ja podrške ili SRS - pita Šešelj.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VESTI KURIR TV 21.03.2017

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Danijela Luković