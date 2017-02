OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO I UBIO SE PRED SKUPŠTINOM: Ovo su bile njegove poslednje reči

U razgovoru za Kurir, Šešelj kaže da je Stojiljkoviću u šali sugerisao da treba da izvrši samoubistvo na nekom bombastičnom mestu, te da je Skupština odličan izbor jer bi svi pisali o tome. Kada je Stojiljković, samo mesec dana nakon tog razgovora, pucao u sebe, Šešelju nije bilo prijatno. Tako, baš tim rečima, lider radikala opisuje nemili događaj od pre 15 godina.

- Jeste, ja sam rekao Stojiljkoviću da se ubije ispred Skupštine. On je pričao da hoće da se ubije i ja sam mu predložio da to uradi pred Skupštinom. Ja ne negiram ništa što je istina. Ali problem je što ja apsolutno nisam verovao da je on u stanju tako nešto da uradi - kaže Šešelj na početku razgovora za naš list i nastavlja:

- Mislio sam da mu namere nisu ozbiljne, da on to samo tako govori. To je bilo u sedištu socijalista, poslaničke grupe, bila je puna sala. Govorio je da će otići na groblje Oslobodilaca Beograda ako se izglasa onaj zakon o saradnji s Hagom i da će se tamo ubiti. I ja onda, šeretski, kao i uvek... Nisam ja njega tretirao ozbiljno, a sad ga veoma cenim i poštujem posle tog čina. Nisam zaista to očekivao ozbiljno. Rekao sam mu pred svima: „Gde ćeš tamo, tamo te niko neće videti, proći ćeš nezapaženo. Bolje ovde u Saveznoj skupštini, to bi bila senzacija.“ Kad prođe mesec dana, i on zaista to i uradi.

Kad je čuo da se Stojiljković ubio, nije mu bilo prijatno.

- Nije mi baš bilo prijatno, moram da priznam. Računam, on je to bio ozbiljno odlučio, uradio bi to na bilo kom drugom mestu, a meni baš nije bilo prijatno - ponavlja šef radikala.

Iako nisu stajali najbolje, Stojiljković je upravo Šešelju ostavio oproštajna pisma.

