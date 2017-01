PALMA: Idem na INAUGURACIJU KOD TRAMPA, siguran sam da SAD više nikada neće činiti zlo Srbiji!

"Razmišljao sam da li i vama da saopštim jednu vest, ali pošto je Končarevo najpoznatije selo na svetu, to ću i učiniti. Vi znate da sam ja 7, jula, na tradicionalnom kik boks meču u Končarevu podržao Donalda Trampa, tada kandidata za predsednika SAD, a danas predsednika SAD. Pre 15 dana pozvali su me neki ljudi iz SAD i rekli su mi : "Pošaljite nam sve ono što ste govorili o Trampu za vreme američke predsedničke kampanje i što ste govorili posle izbora. Ja sam poslao sve ono što su mediji objavljivali. Pre 6 dana, kao jedini političar iz Srbije dobio sam poziv da idem na inauguraciju Donalda Trampa, novog predsednika SAD u Vašington" , tvrdi predsednik Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, u Končarevu kraj Jagodine, obraćajući se meštanima, prilikom tradicionalnog paljenja badnjaka, ispred novoizgrađene crkve Svetog Jovana, čiji je ktitor Dragan Marković sa porodicom.

"To je jedna radosna vest. Vi dobro znate i svi jagodinci dobro znaju i cela Srbija to zna, koliko sam ja investitora doveo u Jagodinu i ne samo u Jagodinu. Svako moje putovanje imalo je rezultat. Odlazak u SAD nije mala stvar. To nije bio moj san, nisam o tome sanjao, a nisam ni mogao kada su glavni ljudi u SAD bili oni koji su stisli dugme da se bombarduje Jugoslavija, Hilari Kinton i njen muž. Ali, siguran sam da više nikada SAD neće tražiti nešto od Srbije i da sprovode nepravdu nad Srbijom, kao što su to radili raniji predsednici SAD", poručio je Marković.

"20. januara, kada je moja krsna slava, poslaću vam poruku iz SAD, a slavu ću pomeriti za dva tri dana. Bog će da oprosti, a tog dana će moja deca preseći kolač, a ja ću da se vratim u Srbiju donesem radosne vesti" , izjavio je Dragan Marković Palma.

