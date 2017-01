PALMA UOČI PUTA U VAŠINGTON: Biću kao i uvek pravi srpski predstavnik

JAGODINA - Ja ću biti pravi srpski predstavnik, kao i uvek do sada u pravom smislu te reči. Mojim domaćinima u Vašingtonu ću staviti do znanja da je Srbija kuća na putu na Balkanu i da najveća politička stabilnost u Evropi upravo postoji u Srbiji.

To će biti moje poruke i za ulaganja i da Srbija želi da sarađuje sa SAD, a naravno da se ne odriče onih zemalja sa kojima tradicionalno ima dobru saradnju. SAD su jedan od ključnih faktora za razvoj Evrope, a posebno za Srbiju " , izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma uoči puta u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država, gde će prisustvovati inauguraciji novog američkog predsednika Donalda Trampa.

" Poznato je da sam podržao Donalda Trampa u trci za Belu kuću. Trampa sam podržao zato što su se njegove poruke razlikovale od poruka koje je slala gospođa Klinton, imajući u vidu ko je njen muž i šta je radio Jugoslaviji i Srbiji. Mi i dan danas ne možemo da se oporavimo od NATO agresije i svi oni koji su izazvali te ratove su oslobođeni u Haškom tribunalu i u tom sudu se sudilo samo Srbima i Haški tribunal je napravljen za Srbe i to nikada nisam mogao niti ću im zaboraviti " kaže Marković.

" Na moju sreću i sreću Srbije pobedio je Donald Tramp koji nije slao ratnohuškačke poruke u kampanji. Očekujem da bude manje ratova u svetu i veću ekonomsku saradnju i to je nešto što će biti korisno i za Srbiju. Ja jesam jedini političar iz Srbije koji je pozvan na inauguraciju u Vašington i očigledno da je neko pratio sve te moje poruke i sve što sam radio poslednjih godina. I nije baš slučajno da izaberu mene, da ja budem neko ko će prisustvovati jednom tako visokom činu. Pored inauguracije imaćemo više sastanaka u Vašingtonu sa nekoliko američkih gradonačelnika i privrednika i ja očekujem, kao i uvek do sada, da ćemo i u SAD naći nekog investitora zainteresovanog za ulaganja u našoj zemlji. Ono što je za nas važno je da ima dva grada iz SAD koja su zainteresovana da se pobratime sa nekim gradom u Srbiji, a ja ću predložiti da to bude Jagodina, koja već ima nekoliko pobratima u Evropi " izjavio je Marković.

U delegaciji sa Draganom Markovićem Palmom su i dva privrednika iz Jagodine, Miroljub Radovanović vlasnik kompanije za proizvodnju nameštaja "JELA" i Milovan Vidojević vlasnik kompanije "Testeral" , koja proizvodi alu i PVC stolariju. U delegaciji je i portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević.

Autor: Svetlana Vojinović,Foto: Dado Đilas