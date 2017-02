PLJUVAČINA Šešelj: Čedo, Čanak je svinja, ušao si u njegov obor!

Za lidera LDP Čedomira Jovanovića Skupština Srbije je svinjac. On je na Tviteru napisao da je ova institucija to oduvek bila, ali da ne mora biti zauvek. S druge strane, Jovanovićev privremeni prelazak u poslanički klub LSV Nenada Čanka lider SRS Vojislav Šešelj ocenio je kao ulazak u pravi svinjac.



Kako LSV ne bi ostao bez prostorija i drugih uslova za rad u Skupštini jer ih je napustila Marinika Tepić, Jovanović je odlučio da se drugarski priključi Čankovom poslaničkom klubu i tim povodom je tvitnuo:

- Ako je Skupština oduvek bila svinjac, ne mora to da bude zauvek. Zato sam pomogao Čanku. Zato sam u politici. Zato postoji LDP.



Jovanović za jednog kandidata

MOLIM SAŠU I VUKA DA SE DOGOVORE



Čedomir Jovanović zamolio je Sašu Jankovića i Vuka Jeremića da se dogovore o jednom zajedničkom kandidatu.

- Nemam pravo da tražim, ali molim Jankovića i Jeremića da se dogovore da građanska opozicija na predsedničke izbore izađe s jednim kandidatom. Ako vladajuća koalicija insistira na jednom kandidatu, onda to moramo i mi - rekao je on.

http://chats.viber.com/kurir

Jovanovićevo ortačenje s Čankom Šešelj je video kao iskorak u svinjac.- Jovanović, pod dejstvom droge, Narodnu skupštinu posmatra kao novu poslaničku grupu u koju je ušao. Zapravo, ulazeći u Čankovu poslaničku grupu, on se oseća kao da je ušao u obor sa svinjom, verovatno imajući u vidu Čankove fizičke osobine i izgled, ali nismo svi takvi u Skupštini. Oni su izuzetak, oni su tu ubedljiva manjina. Oni su u Skupštini niko i ništa - rekao je Šešelj.I lider Dveri Boško Obradović smatra da je LDP lažna opozicija koja je svinjac.- Svinjac je kad se lažno predstavljate kao opozicija, a služite interesima Vlade. Politika SNS je ista s politikom LDP prema EU, KiM i NATO i to se može nazvati pravim političkim svinjcem. Lažna opozicija, poput LDP, namerno želi da Skupštinu učini svinjcem kako bi građanima ogadili gledanje direktnih prenosa - kaže Obradović.Poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević ne misli za sebe da je svinja.- Čeda je pomogao Čanku kako bi zauzvrat dobio mesto predsednika Odbora za evropske integracije, na čijem je čelu bila Marinika Tepić, a da bi LSV zadržao to mesto, njihov poslanički klub mora opstati. To je sve legitimno, ali kada je reč o svinjcu, svako po sebi vidi okolinu u kojoj se kreće i svako prema sebi prepoznaje okolinu u kojoj je. Ja svinja nisam - rekao je Rističević.

Autor: Foto: Filip Plavčić,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Marina Lopičić