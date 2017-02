POBUNA U SPS: Dačiću, daj pare ili ti ne radimo kampanju!

U Socijalističkoj partiji Srbije i dalje kasne plate, i to čak tri meseca, a zaposleni u toj stranci polako dolaze do tačke pucanja, saznaje Kurir. Kako tvrdi naš odlično obavešten izvor, dok jedni jedva sastavljaju kraj s krajem, pojedini visoki funkcioneri SPS ne oskudevaju ni u čemu, poput potpredsednika Žarka Obradovića, koji se nedavno vratio sa zimovanja u Sloveniji.



Sagovornik Kurira upućen u dešavanja u ovoj stranci kaže da se ljudima ne mili da rade, kao i da im pada mrak na oči kad pomisle da treba da zasuku rukave zbog nastupajuće predsedničke kampanje.



Strpljenje na izmaku



- Ljudi su nezadovoljni, ljuti na Dačića, bune se i kažu da im ne pada na pamet da kao ranijih godina dušu ispuštaju zbog kampanje jer nemaju od čega da žive. Naročito im teško pada to što jedni prebiraju poslednji dinar po džepu, dok drugima ništa ne fali, pa se tako ima i za zimovanje s porodicom u Sloveniji, kao Žarko Obradović - kaže naš izvor.



Veliki deo ljudi, kako kaže drugi sagovornik Kurira, i dalje je tu iz ljubavi prema stranci, ali više nisu sigurni ni dokle će to da traje.

- Dačić nije bio u sedištu SPS sigurno dva meseca. Znamo svi da mnogo putuje i ima velike državne obaveze, ali bi bilo u redu da se pojavi i kaže kad će finansije da budu rešene. Dođe mi da pokupim stvari i odem, samo da nisam tolike godine proveo ovde, naročito jer jedni te isti bivaju zbrinuti dok ostali bivaju ostavljeni na cedilu - kaže naš izvor.



Kurir je već pisao da je SPS u dugovima od čak 4,5 miliona evra, zbog čega i kasne plate. Deo tih problema u SPS planiraju da reše prodajom nekih nekretnina koje su u njihovom vlasništvu, a tamošnji direktor Dejan Backović prilično samouvereno kaže da radni elan zaposlenih sigurno neće stradati zbog plata.

- Neće uticati sigurno na moral, radi se na tome, vodimo računa. Šta da radimo? I ja živim od toga, nisam tri meseca primio platu - kaže Backović.



Otvoreni za sve ideje



Dodaje i da očekuje da će u najkraćem roku sve to biti rešeno.

- Očekujem da ćemo do kraja meseca sve to regulisati. Najverovatnije će to biti rešeno prodajom imovine. Svi radimo na tome, a svi koji imaju ideje dobrodošli su da pomognu na bilo koji način - dodaje Backović.



Žarko Obradović juče nije odgovarao na SMS Kurira.



Dačić bez komentara

SLAVICA SE NADA POBOLJŠANJU



Od lidera SPS Ivice Dačića pokušali smo da dobijemo komentar da li strahuje da će finansijska kriza uticati na kampanju, ali šef socijalista nije imao komentar. Njegova zamenica Slavica Đukić Dejanović kaže da očekuje postepenu stabilizaciju finansija:

- Meni je poznato da su se ljudi pomirili sa tom situacijom, koja svakako nije dobra, ali znaju da se radi na njenom rešavanju. Mislim da će zaposleni u SPS i pored toga biti na visini zadatka za predsedničku kampanju, jer su to sve sjajni ljudi.

