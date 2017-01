PONOVO NAS PLAŠE VOJNIM ROKOM: Stigao poziv na vojnu evidenciju za 99 godište!

Ministarstvo navodi da ovu zakonsku obavezu treba da ispune i oni koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju, tako što će se javiti centrima Ministarstva odbrane u svojim gradovima. Poslednjih meseci učestali su pozivi na vojnu evidenciju, iako je služenje obaveznog vojnog roka ukinuto.

Od 2011. godine od kad je služenje vojske dobrovoljno i od kad ga služe i žene godišnje vojnu obuku prođe između 1.200 i 2.400 mladića i devojaka. Dok je služenje vojnog roka bilo obavezno i do 20.000 mladića godišnje je prolazilo vojnu obuku.

Foto: Stefan Jokić

Kako su se geopolitičke prilike u svetu jako zakomplikovale uz migrantsku krizu, ali i sve veću netrpeljivost i tenzije na Zapadnom Balkanu, sve su jači glasovi da se vrati obaveza služenja vojnog roka.U Ministarstvu su za Telegraf istakli da oni sa Vojskom Srbije neprekidno prate razvoj situacije i stanje bezbednosti u regionu i svetu. Kažu da se razmatra mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, o čemu odluku donosi Skupština Srbije na predlog Ministarstva.- U Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije formirana je radna grupa koja koja se bavi revizijom strategijskih dokumenata, a jedno od pitanja koje se razmatra je i moguće vraćanje obaveze služenja vojnog roka - kaže za kapetan korvete Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane.

Foto: Stefan Jokić

Prema njegovim rečima, Vojska Srbije je u potpunosti spremna da ispuni sve tri misije koje joj je država poverila, da zaštiti teritoriju i da garantuju mir i bezbednost građanima Republike Srbije.

Međutim, iako je u većini država vojska profesionalna, ima primera gde se vraća ova obaveza. Među njima su Šveđani, dok Nemci razmišljaju o tome. Obavezno služenje vojnog roka postoji u Grčkoj i Turskoj koje su članice NATO.

Iz vida ne treba izgubiti i finansijski aspekt eventualnog ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka.

Prema procenama, ta odluka bi državu koštala oko 70 miliona evra.

Foto: Tanjug